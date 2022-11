Atelier, spectacle, exposition : que faire ce week-end à Toulouse ?

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties à faire pendant le dernier week-end des vacances de la Toussaint à Toulouse, comme : assister à une représentation du spectacle de cirque sur glace, réaliser une balade gourmande, participer à un atelier au musée Aéroscopia ou encore visiter l’exposition Lumières sur le Quai avant sa fermeture.

Clap de fin de l’exposition Lumières sur le Quai

Dernier week-end pour aller voir les installations interactives ou contemplatives présentées dans le cadre de la 8e édition du festival Lumières sur le Quai à Toulouse. Cette année, l’événement s’intéresse aux liaisons dangereuses entre la fiction et la réalité, en lien avec l’exposition “Esprit Critique, détrompez-vous“, qui se termine également ce dimanche 6 novembre.

Ne manquez pas de participer au projet immersif “Okawari”. Un décor aussi réel qu’imaginaire vous transportera jusqu’à un bar à tapas japonais, dans lequel vous vous interrogerez sur votre consommation alimentaire et digitale. À proximité, un journal télévisé monté de toutes pièces vous montrera a quel point il est facile de faire du vrai, avec du faux. Vous pouvez également aller voir l’exposition Art ex Machina, présentée en accès libre Jardin Royal. Vous contemplerez alors des photos, portraits, paysages ou peintures, réalistes, mais créés par l’intelligence artificielle. À la nuit tombée, un tunnel lumineux de 60 mètres de long happera votre regard sur les allées Jules-Guesde de Toulouse. Grâce à une tablette, vous pourrez agir sur la lumière des néons qui vous sembleront en mouvement.

Pour le dernier week-end de l’exposition, vous pouvez participer à la conférence “Tout savoir sur rien du tout”, devant le Quai des Savoirs, où vous seront racontées des histoires fausses et des vérités stupéfiantes sur des sujets dont on ne soupçonnait pas l’importance. Un spectacle nommé “Moon, cabinet de curiosités lunaires” sera également présenté durant tout le week-end, où des acrobates simuleront une gravité lunaire grâce à une installation en métal.

Infos pratiques : Quai des Savoirs, 39 allées Jules-Guesde, Toulouse. Les samedi 5 et dimanche 6 novembre, de 10h à 18h : entrée gratuite. Programme complet.

Un atelier Aero’Brique au musée Aeroscopia

Les enfants sont invités à participer à un atelier Aero’brique au musée Aeroscopia, à Blagnac au Nord-Ouest de Toulouse, ce week-end. Une découverte ludique et créative de l’univers aéronautique grâce à de petites briques en plastique de couleur. Pièce par pièce, l’objectif est de créer un mini-aéroport éphémère qui leur permettra de comprendre comment chacune des installations fonctionne. Ils devront, par exemple, imaginer des tours de contrôle, des pistes d’atterrissage, des passerelles, des véhicules qui servent à la maintenance ou au transport de passagers, et bien sûr, des avions. Les Savants Fous du musée seront présents tout au long de leurs constructions pour répondre à l’ensemble de leurs questions et les aider à bâtir un aéroport le plus réaliste possible.

Ce sera aussi l’occasion de visiter, non pas des aéronefs en briques, mais bien de véritables avions ouverts au public dans le grand hangar du musée. Les “embarquements immédiats” sont des animations comprises dans le prix de l’entrée au musée, qui vous permettent d’entrer dans les appareils de la collection. Parmi eux : le Concorde, un avion de ligne supersonique au nez pointu qui a volé des années 1970 aux années 2000, l’A380, gros-porteur long-courrier produit par Airbus à Toulouse dès 2004, l’A400 M, appareil de transport militaire capable de porter jusqu’à 37 tonnes de fret, et enfin, le Super Guppy, un avion cargo conçu pour transporter le matériel nécessaire aux réalisations du programme spatial américain.

Infos pratiques : Musée Aeroscopia, allée André Turcat, Blagnac. Atelier Aero’brique samedi 5 novembre en continu de 15h30 à 17h30. Horaires des embarquements immédiats sur les réseaux sociaux du musée.

Une balade gourmande à la découverte du patrimoine et de la gastronomie de Toulouse

Quand la découverte du patrimoine s’associe à la dégustation de la gastronomie locale. Pendant le dernier week-end des vacances de la Toussaint, l’office du Tourisme de Toulouse vous propose de participer à une “balade gourmande”, à la découverte de l’histoire de la gastronomie toulousaine. D’abord, vous remonterez le temps jusqu’au XIXe siècle, date de création des principaux et emblématiques lieux de commerce de Toulouse, à l’image des marchés couverts des Carmes, de Victor Hugo, ou encore de Saint-Cyprien. Le guide vous donnera également davantage d’informations sur le quotidien et la façon dont vivaient les habitants au début du XXe siècle.

Puis, une grande partie de la sortie sera dédiée à l’observation et à la dégustation des produits locaux. Ces derniers varient en fonction des saisons, mais vous pourrez par exemple goûter différentes sortes de fromages, mais aussi du jambon, du saucisson et autres charcuteries, du pain, du vin, des tartinables, des terrines et peut-être même du foie gras. Le tout, en partant à la rencontre des producteurs, éleveurs, agriculteurs, fromagers et horticulteurs du Sud-Ouest qui vous expliqueront les spécificités de leurs produits.

Infos pratiques : Office du tourisme de Toulouse, donjon du Capitole, square Charles de Gaulle, Toulouse. Balade gourmande samedi 5 novembre de 10h à 12h. Tarifs : de 7 à 15 euros. Réservation en ligne.

Dernières représentations du spectacle de cirque sur glace ce week-end à Toulouse

Venez vous émerveiller devant le spectacle des équilibristes, frissonner avec les impressionnants numéros aériens, admirer les audacieux acrobates, observer les allers et venues des jongleurs et rire avec les pitreries des clowns. Ce week-end, vous avez la possibilité d’assister aux dernières représentations à Toulouse du nouveau spectacle “Dreams on Ice” du Grand Cirque sur glace, installé sur le parking du Zénith.

Les chanteurs, comédiens, danseurs et autres professionnels du cirque enchaîneront, perchés sur leurs patins, les tableaux à la fois surprenants et majestueux dans une atmosphère féérique. Durant près de deux heures, vous voyagerez à travers la Russie des Tsars, les légendes des Incas, l’univers Bollywood. Vous ferez le tour du monde des comédies musicales et participerez à un hommage au Rock’n’roll. Les enfants seront également ravis de rencontrer Elsa, Anna et Olaf au cours d’une partie du spectacle dédié au film Disney la Reine des Neiges.

Infos pratique : Grand Cirque sur glace, parking du Zénith, avenue Raymond Badiou, Toulouse. Le samedi 5 novembre à 14h30, 17h et 19h30, le dimanche 6 novembre à 11h, 14h et 16h30. Tarif : de 22 à 50 euros. Réservation en ligne.