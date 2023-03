L’artiste toulousaine Jain de retour avec un nouvel album : “The Fool”

Après plus de trois ans d’absence, la chanteuse Jain fait son grand retour sur le devant de la scène musicale avec la sortie d’un nouvel album pop baptisé “The Fool”, en référence à une carte de tarot marseillais. Le “Fool Tour” fera étape à Toulouse au mois de novembre prochain.

La chanteuse Jain fait son grand retour avec un nouvel album. CC Xfigpower

La chanteuse Jain, originaire de Toulouse, vient d’annoncer son grand retour sur la scène musicale avec la parution de son nouvel album intitulé “The Fool”. Une référence à la carte du “fou” dans le jeu de tarot Marseillais. Ce sera d’ailleurs le thème de l’ensemble des titres qui composent ce nouvel album. Une inspiration qu’elle a puisé dans ses souvenirs d’enfance, confie-t-elle à NRJ, puisque sa mère tire les cartes de tarot depuis qu’elle est toute petite.

Jain s’est fait connaître en 2015 avec un premier album “Zanaka“, réalisé en compagnie de l’artiste Yodelice qui a notamment collaboré avec Johnny Hallyday. Ce single comprend deux titres phares : Come et Makeba, dans lesquels elle interprète en col Claudine ses musiques inspirées des cultures du monde entier. Trois ans plus tard, elle annonce la sortie d’un deuxième album, “Souldier“, dans lequel elle présente notamment Alright, en boucle sur toutes les radios.

Sortie d’une longue pause musicale

Mais, dès 2019, la jeune chanteuse toulousaine se dit « rincée » au micro d’NRJ. Notamment à cause de ses nombreux concerts en tournée aux quatre coins du monde. Elle décide alors de faire une pause. Et, de ce fait, d’annuler toutes les dates programmées l’année suivante. « J’ai passé plus de quatre ans de ma vie sur les routes avec vous et je n’ai jamais été aussi comblée d’amour. J’ai eu la chance incroyable de vivre de voyages et de rencontres qui resteront gravés et qui m’ont épanouie au-delà de mes rêves les plus fous », expliquait-elle sur ses réseaux sociaux : « Je vais me ressourcer avec d’autres activités et prendre le temps de préparer un nouvel album et un nouveau show ».

Promesse tenue, donc. Puisque Jain a d’ores et déjà annoncé plusieurs dates de concerts en 2023. Elle sera notamment présente au festival Pause Guitare à Albi et au festival Ecaussysteme à Gignac au mois de juillet. Mais aussi tout au long de l’été dans plusieurs festivals français et suisses. Et ce n’est pas tout. Elle organise également le “Fool Tour” pour présenter son nouvel album. Une dizaine de dates sont déjà programmées pour l’automne. Dont une à Montpellier fin octobre et une au Zénith de Toulouse le 11 novembre.