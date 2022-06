Après Roland-Garros, Benjamin Bonzi confronté aux haters sur les réseaux sociaux

Benjamin Bonzi a reçu un lot de messages d’insultes sur les réseaux sociaux après son élimination de Roland-Garros. L’Équipe explore a suivi le tennisman du Stade Toulousain lorsqu’il en a pris connaissance.

Benjamin Bonzi ©CC BY-SA 2.0 si.robi

Il y a quinze jours, le tennisman du Stade Toulousain Benjamin Bonzi se voyait éliminer de Roland-Garros, dès le premier tour. Le Nîmois, 52e joueur mondial, n’a pas remporté le moindre set contre l’Américain Frances Tiafoe, 27e du classement mondial (7-5, 7-5, 7-6), malgré un long combat de près de trois heures. Ce fut une rencontre serrée, mais avec une performance insuffisante pour Bonzi.

Benjamin Bonzi découvre les insultes reçues après Roland-Garros

« Le soir même, une autre épreuve l’attend », comme le raconte L’Équipe explore, qui a pu suivre le joueur après sa défaite. C’est un moment rarement partagé sur les réseaux sociaux, et peu montré dans les médias. Il s’agit d’une confrontation avec son téléphone portable. « C’est l’heure du déballage. Je m’attends à tout », lâche Benjamin Bonzi. Sur ses réseaux sociaux, il a reçu une quarantaine de messages de “haters”, des personnes haineuses qui ont la critique facile sur internet.

« Bonjour Benjamin, j’espère que tu vas bien. J’espère aussi que ce soir, au moment où tu liras ce message, tu tomberas du lis et que tu te feras des croisées », commence un internaute dans un message parsemé d’insultes et posté à 17h56. « Je pense que je venais de perdre », estime le joueur.

« Il y en avait 60 (messages, ndlr). Sur les 60, je pense qu’il doit y en avoir 40 avec des insultes. Et encore, ça va, c’est à ma petite échelle », juge Benjamin Bonzi. Avant de s’interroger : « Bastardo et merda, c’est italien ? (…) Il vaut mieux ne pas les regarder quand tu sors du court, quand tu as de la déception ».

« Aucun athlète ne devrait recevoir ce type de message ! », Perrine Laffont

Ce lot d’insultes fait désormais partie de la vie des sportifs après une défaite. À titre d’exemple, la skieuse américaine Mikaela Shiffrin a reçu une série de messages insultants après de sa contre-performance aux JO d’hiver de Pékin. Après les avoir dévoilés, elle a notamment reçu le soutien de l’Ariégeoise Perrine Laffont.

« Aucun athlète ne devrait recevoir ce type de message ! Ces gens n’ont aucune idée de tous les sacrifices que l’on fait au quotidien pour notre sport. Chaque athlète devrait être supporté et non shamé ! (humilié, ndlr) Car oui, moi aussi, j’ai reçu ce genre de message après ma ‘décevante 4ème place’ », a écrit l’athlète sur ses réseaux sociaux.