Après la Covid-19, l’aéroport de Toulouse rebondit en 2022

Pour l’aéroport de Toulouse, le 1er semestre 2022 était encore marqué par la Covid-19, alors que le 2nd était porté par le trafic international.

Crédit photo : © Philippe Garcia / Aéroport Toulouse-Blagnac

La crise sanitaire est presque une histoire du passé pour l’aéroport de Toulouse. Avec 7 037 084 de passagers accueillis en 2022, le trafic s’établit à 73,1% de celui de 2019, l’année avant l’apparition de la Covid-19. En 2021, il avait reçu 3,82 millions de passagers.

Pour l’aéroport de Toulouse, le premier semestre a été marqué par les conséquences de la cinquième vague du virus. Ensuite, la seconde partie de l’année a vu un développement marqué du trafic international. Ceci grâce aux ouvertures et réouvertures de lignes.

La flexibilité progressive des contraintes sanitaires a permis une nette reprise à partir de l’été. « En effet, si en janvier 2022 le trafic était à 56,3% de celui de 2019, il était de 79,1% en juin et 85,7 % en décembre », remarque l’aéroport toulousain.

Air France reste numéro un à l’aéroport de Toulouse

La ligne Toulouse-Orly demeure la ligne la plus empruntée à l’aéroport de Toulouse. Et ce, malgré une baisse de fréquentation de 25,1% par rapport à 2019. Le trafic avec les deux aéroports parisiens représente 34,2% de l’activité de la plateforme, soit +0,7 point par rapport à 2019. Air France domine ces lignes et reste le premier pavillon de la plateforme sur l’ensemble du trafic, tous segments confondus.

Les compagnies à bas coûts représentent 49,3 % du trafic. C’est une augmentation de 5,7 points de part de marché par rapport à l’avant crise. Sur ce segment, easyJet reste leader à l’aéroport de Toulouse avec 24,8% du trafic global et 50,4% du trafic low-cost.

En 2022, le trafic international, qui représente 49,6% du trafic de l’aéroport, est en nette reprise par rapport à l’an dernier (+150,1%) notamment sur les pays d’Europe hors zone Schengen (+374,8%). En revanche, le trafic fret et poste, toujours porté par la dynamique de l’aéronautique et du spatial et par l’e-commerce, est un recul de 32,7% par rapport à 2019.