Antoine Dupont et Laure Sansus primés à la Nuit du rugby

Le monde de l’ovalie s’est réuni à l’occasion de la 18ème Nuit du rugby, lundi 27 septembre. Chez les Rouge et Noir, Antoine Dupont et Laure Sansus ont été primés.

Crédit photo : Caroline Léna Becker / CC BY-SA 3.0.

Le football a le Ballon d’or. Le monde de l’ovalie à la Nuit du rugby dont la 18ème édition s’est tenu lundi 26 septembre à l’Olympia à Paris. Cette soirée de gala célèbre « les meilleurs acteurs du rugby français la saison passée, un an avant la Coupe du monde organisée en France », comme le dit la Ligne nationale de rugby qui organise l’événement.

Antoine Dupont « une fois de plus »

Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, a été élu Meilleur international français. « Une fois de plus, j’aimerais remercier mes coéquipiers, que ce soit en Equipe de France ou avec le Stade Toulousain. Nous avons réalisé un rêve de gosse en remportant le Grand Chlem. En plus avec le nom de notre club formateur dans le dos. Pour moi, c’était Castelnau-Magnoac », a déclaré celui qui a déjà été élu meilleur joueur du monde en 2021.

« Ça me fait penser aussi à tous les éducateurs qui nous ont formés depuis le début de notre carrière, qui nous apprennent les premiers gestes du rugby, qui sacrifient leurs samedis pour nous emmener en car aux entraînements et nous apprennent à bien nous comporter sur le terrain », a-t-il poursuivi.

« Ça a été une année complète pour moi », Laure Sansus

Du côté féminin, Laure Sansus a reçu le trophée de la Meilleure internationale française. La joueuse était cependant absente de la soirée. Elle prépare la Coupe du monde féminine de rugby avec les Bleues. C’est donc le président du Stade Toulousain Didier Lacroix qui a récupéré le prix pour elle.

« Je tiens à vous remercier pour ce prix. Surtout à féliciter Emilie Boulard et Madoussou Fal qui étaient nommées avec moi. J’en profite aussi pour remercier mes partenaires en club et en Équipe de France car c’est grâce à elles que j’ai ce prix. Ça a été une année complète pour moi avec le titre en club et le titre de meilleure joueuse des Six nations. Il me reste une belle étape à franchir avec la Coupe du monde », a déclaré la joueuse dans une vidéo enregistrée avant la soirée.

Déception pour Ange Capuozzo

En revanche, la soirée de la 18ème Nuit du rugby laisse une déception. Le jeune Ange Capuozzo était nommé dans deux catégories : Révélation et Meilleur joueur de Pro D2. L’ancien joueur de Grenoble s’est fait devancer par Léo Coly qui était au Stade Montois et a intégré l’équipe de Montpellier.

Voici le palmarès complet de la Nuit du rugby

– Meilleur joueur du Top 14 : Zach Mercer (MHR)

– Meilleur joueur de Pro D2 : Léo Coly (Stade Montois)

– Meilleur staff Top 14 : Montpellier Hérault Rugby

– Meilleur staff Pro D2 : Stade Montois

– Révélation : Léo Coly

– Meilleur international français : Antoine Dupont (Stade Toulousain)

– Meilleure internationale française : Laure Sansus (Stade Toulousain)

– Meilleur arbitre : Mathieu Raynal

– Plus bel essai : Thomas Berjon lors de la 21e journée de Top 14 (Stade Rochelais)