Antoine Dupont et Ange Capuozzo nommés aux World Rugby Awards

Le demi de mêlée du Stade Toulousain Antoine Dupont est une nouvelle fois en lice pour être le Joueur de l’année aux World Rugby Awards. L’arrière Ange Capuozzo est pressenti comme Révélation.

Les joueurs Antoine Dupont et Ange Capuozzo. © Stade Toulousain

La liste des nommés pour les World Rugby Awards a été dévoilée lundi 14 novembre. Et Antoine Dupont peut envisager de conserver son titre de Joueur de l’année. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l’équipe de France est une nouvelle fois nommé dans cette catégorie pour l’édition 2022 des World Rugby Awards.

𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ ! 🔴⚫️🇫🇷



Pour la deuxième année consécutive, @Dupont9A est dans la course pour être élu 𝕁𝕠𝕦𝕖𝕦𝕣 𝕕𝕖 𝕝'𝔸𝕟𝕟𝕖́𝕖 @WorldRugby 🌍



Peut-être le doublé pour notre n°9 ? 👑 https://t.co/XcExARK7mh — Stade Toulousain (@StadeToulousain) November 14, 2022

La remise des prix se déroule dimanche 20 novembre à Monaco. Pour le titre de Joueur de l’année, Antoine Dupont est en compétition avec le Sud-Africain Lukhanyo Am, et les Irlandais Johnny Sxton et Josh van der Flier.

Deux autres Français Joueur de l’année aux World Rugby Awards

Le numéro neuf du Stade Toulousain a remporté le Grand Chelem avec le XV de France lors du Tournoi des Six Nations. Mais le capitaine des Bleus a reçu le premier carton rouge de sa carrière professionnelle durant le match contre l’Afrique du Sud samedi 12 novembre. Il s’est excusé et attend toujours de connaître sa sanction.

Avant Antoine Dupont, seulement deux Français ont reçu le prix de Joueur de l’année de World Rugby. Il s’agit de l’actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié en 2002, Thierry Dusautoir, en 2011. Mais aucun d’entre eux n’a été récompensé deux fois.

Ange Capuozzo nommé dans la catégorie Révélation

Un autre joueur du Stade Toulousain figure parmi les nommés des World Rugby Awards. L’Isérois Ange Capuozzo est sur la liste des Révélations. L’arrière du Stade Toulousain et de la sélection italienne est en compétition avec l’Anglais Henry Arundell, et les Irlandais Dan Sheehan et Mack Hansen.

Breaking through in '22 😤



These are the contenders for the 2022 Breakthrough Player of the Year in partnership with Tudor#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/bcX8wi1ptt — World Rugby (@WorldRugby) November 14, 2022

Ange Capuozzo enchaîne les performances avec le XV italien. La sélection a décroché une victoire historique contre l’Australie samedi 12 novembre. Et avant de rejoindre les Rouge et Noir durant le dernier mercato, le joueur s’est fait remarquer lorsqu’il défendait les couleurs de Grenoble en Pro D2.