Des élèves d’une école d’animation de Toulouse primés

Des élèves d’une école d’animation de Toulouse se sont fait remarquer par un jury de professionnels avec leur court-métrage “Swing to the moon”.

Le film d’animation “Swing to the moon”, réalisé à Toulouse, raconte l’histoire de Temi, une petite araignée, rêvant d’attraper la Lune. © ESMA

L’école d’animations Esma a mis les élèves de ses différents campus en compétition. Ils ont réalisé vingt-sept courts-métrages qui ont été projetés à Montpellier du 7 au 9 septembre. Parmi eux, “Swing to the moon”, un court de six minutes mis en boite au cours de l’année. Il met en scène l’histoire de Temi, une petite araignée, rêvant d’attraper la Lune. Et ce film d’animation, réalisé par un groupe d’étudiants de Toulouse, s’est distingué.

L’œuvre, dont quelques images sont disponibles en ligne, a reçu le premier prix de la part d’un jury de professionnels, présidé par Shelley Page. Cette dernière a travaillé pendant vingt ans à DreamWorks Animation. Elle est désormais dénicheuse de talents pour le studio londonien Locksmith Animation.

[Jury 3D]

Il y a à peine quelques jours le jury 3D 2022 touchait à sa fin. Nos jeunes diplômés volent à présent de leurs propres ailes vers leur future carrière professionnelle.

Bravo encore à tous nos étudiants 👏



Pour découvrir le palmarès des films 👉 https://t.co/tTdvhNo3wZ pic.twitter.com/3aCjLTtN6D — ESMArtistiques (@ESMArtistiques) September 13, 2022

Les choses sérieuses commencent pour les réalisateurs de “Swing to the moon”, qui ont grandi avec des films comme “Toy Story”, “Monstres et Cie” ou encore “Ratatouille”. Cette première récompense leur ouvre des portes du monde professionnel. « Lors de la soirée, nous avons rencontré des recruteurs qui nous ont sollicités dès la sortie de scène », raconte ainsi Elisa Drique, à travers un communiqué. Les studios sont avides de jeunes talents français et toulousains.

À propos du film : “Swing to the moon”, réalisé par Marie Bordessoule, Adriana Bouissié, Nadine De Boer, Elisa Drique, Chloé Lauzu, Vincent Levrero, Solenne Moreau ; durée : six minutes