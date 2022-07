Airbus enregistre une jolie commande d’un groupe européen

Airbus a conclu une commande de 37 avions de la famille A320 avec le groupe IAG, dont font notamment partie British Airways et Iberia.

Un Airbus A320neo de British Airways. Crédit photo : CC BY SA Colin Cooke Photo – Wikimedia commons

La période estivale n’est pas de tout repos pour l’avionneur européen. Airbus a conclu une commande de 37 avions de la famille A320 avec le groupe International Airlines Group (IAG). C’est ce dernier qui annonce la nouvelle jeudi 28 juillet dans un communiqué. Il est propriétaire de plusieurs compagnies, dont British Airways, Iberia et la low cost Vueling.

Sur les 37 Airbus commandés par le groupe IAG, 12 sont la conclusion d’options d’achats posées lors d’une commande ferme passée en août 2013. La holding ajoute que « le groupe commande également 25 autres appareils de la famille A320neo avec l’option d’acheter 50 appareils supplémentaires ».

Le groupe précise qu’il s’agira d’appareils A320neo et A321neo mais que le nombre d’appareils de chaque type « sera décidé plus près des dates de livraison ». « Les appareils fermes seront livrés entre 2025 et 2028 et seront utilisés pour remplacer les appareils de la famille A320neo dans la flotte court-courrier du groupe. »

Une commande d’Airbus autour de cinq milliards de dollars

Le prix catalogue de la commande d’IAG auprès d’Airbus est compris entre 4,44 milliards et 5,18 milliards de dollars. Mais il est courant que les compagnies obtiennent des réductions après des négociations avec les constructeurs.

« L’ajout de ces A320neos de dernière génération, plus économes en carburant, constitue une étape importante dans le respect des engagements climatiques d’IAG », indique le groupe IAG.

Cette commande d’Airbus par le groupe IAG intervient peu après une autre passée par Easyjet. La compagnie low cost britannique a commandé 56 avions de la famille A320 auprès de l’avionneur européen pour un montant de 6,2 milliards de dollars, selon le prix catalogue.