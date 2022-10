Airbus: un concours ouvert à tous pour designer l’A350F

Airbus a ouvert, à tous ceux qui souhaitent relever le défi, un concours de design pour choisir l’apparence de son futur cargo nouvelle génération : l’A350F. Les participants ont jusqu’au 28 novembre.

L’A350F est une déclinaison en version cargo basée sur l’A350-1000. Crédit photo : New York-air (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

« Vous êtes designer professionnel, artiste amateur ou étudiant : nous invitons des talents créatifs du monde entier à concevoir la livrée de notre cargo nouvelle génération, l’A350F, et nous le ferons voler » invite le célèbre avionneur toulousain. Le 3 octobre 2022, Airbus a lancé ce concours de design sur son site internet.

Tout le monde peut donc y participer, jusqu’au 28 novembre. Le gagnant sera annoncé en mars 2023, et remportera deux voyages. Un premier en juin 2023, au Salon international de l’aéronautique et de l’espace du Bourget, où le design sera révélé au grand public.

Le gagnant du concours d’Airbus gagnera un second voyage en 2024, qui consiste en une visite privée de l’usine, accompagnée de la participation au premier vol de l’A350F.

Les conditions de participation au concours d’Airbus

« L’A350F est un gros avion cargo qui vous offre plus de 1 000 m2 de surface pour jouer ! Votre création doit tenir compte de la manière dont cet avion moderne, avancé et de nouvelle génération peut bénéficier aux opérateurs de fret aérien et aux compagnies aériennes du monde entier » indique l’avionneur européen.

Les choix du design sont assez libres : dessins, peintures ou autres supports. Il peut être abstrait ou réaliste, monochrome ou en plusieurs couleurs… Airbus a cependant quelques règles pour ce concours. Notamment, les logos de la société et de l’avion doivent être clairement visibles et non modifiés. L’entreprise demande également de respecter les droits d’auteur et d’utiliser uniquement des images sous licence.

De plus, un participant ne peut soumettre qu’un seul design. Il est possible de le faire en groupe, jusqu’à cinq personnes, mais la règle du dossier unique subsiste.