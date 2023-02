Air India passe une commande géante, de 250 avions, à Airbus

La compagnie Air India a l’intention d’acquérir de près de 500 avions auprès des avionneurs Airbus et Boeing. Elle a l’intention de devenir une compagnie d’envergure mondiale.

Air India compte acquérir 250 avions auprès d’Airbus. Crédit photo : Airbus

Un gros coup pour Airbus. La compagnie aérienne indienne Air India, qui compte une centaine d’avions dans sa flotte, se prépare à changer de dimension. Le conglomérat local Tata, propriétaire de l’entreprise depuis l’an dernier, a fermement l’intention d’en faire une compagnie d’envergure mondiale.

Pour preuve, le groupe a annoncé ce mardi 14 février son intention d’acquérir 250 avions auprès d’Airbus en vue de dynamiser ses opérations domestiques et internationales. « Cette commande comprend des monocouloirs, 140 A320neo et 70 A321neo, et des gros-porteurs, 34 A350-1000 et six A350-900. Ils feront entrer le pays dans une nouvelle ère marquée par la mise en service du nouvel avion long-courrier sur le marché indien », se réjouit l’avionneur européen. Au prix catalogue, cette commande avoisine les 36 milliards de dollars.

Air India modernise sa flotte avec Airbus

Cette commande vise à moderniser et à étendre la flotte de la compagnie aérienne qui entend offrir un service complet haut de gamme répondant à la demande croissante de la région qui compte 1,4 milliard d’habitants. Les livraisons devraient débuter fin 2023 avec un premier A350-900.

Pour le PDG d’Air India, Campbell Wilson, « l’expansion considérable de notre réseau, aussi bien domestique qu’international, associée à la montée en gamme de nos produits au sol et à bord afin de répondre aux standards mondiaux, est un élément clé de notre transformation. Cette commande ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire d’Airbus et d’Air India. »

Des avions pour rivaliser avec Indigo

En plus des 250 Airbus, Air India compte également recevoir 220 avions des usines de l’américain Boeing. La compagnie se donnera ainsi les moyens de rivaliser avec Indigo, une autre compagnie indienne. Cette dernière, forte d’une flotte de plus de 260 appareils, possède plus de 50% du marché intérieur, contre moins de 10% pour Air India.