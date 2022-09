Agenda Toulouse : théâtre, danse, triathlon, concert…

Théâtre, danse, triathlon et concert… Autant d’idées de sorties à noter dans votre agenda pour animer votre week-end à Toulouse. De quoi se changer les idées, seul, en couple, en famille ou entre amis. Voyez plutôt…

Du burlesque au Théâtre du Grand Rond

La Gaarde ©A. Krizmanic

Dans le cadre de la Biennale internationale des arts vivants, le Théâtre du Grand Rond accueille la compagnie suisse Le Bestiaire. Un quatuor déjanté et hilarant dont l’objectif sous-jacent, car il faut toujours lire entre les lignes, est avant tout… de faire rire ! Tout simplement ! A l’heure où la guerre en Ukraine fait rage, où le réchauffement climatique est une réalité, où l’on dresse le bilan des séquelles dues au Covid-19… A l’heure où l’on est en proie à la morosité ambiante et anxiogène, rien de tel que de s’offrir une parenthèse loufoque, une bonne barre de rire, pour se changer les idées. C’est bien ce que vous propose Le Bestiaire avec la pièce “La Gaarde”.

Quatre gardes suisses ont reçu directement du pape, une mission hautement importante : livrer le Saint Graal afin qu’il choisisse le nouvel élu (ou la nouvelle élue qui sait) pour des siècles et des siècles. Mais à l’instar de beaucoup de livraisons actuelles, celle-ci va connaître quelques péripéties… Un spectacle clownesque à prétention comique ou un spectacle comique à prétention clownesque c’est au choix mais c’est grandement conseillé !

Infos pratiques : “La Gaarde”, le samedi 1er octobre, au Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers à Toulouse. Tarif : 8 euros. Réservations en ligne.

Samedi sera le Jour de la danse à Toulouse

Le Jour de la Danse # 6 / Sam. 1er octobre 2022 from La Place de la Danse CDCN on Vimeo.

Le temps d’une journée, la danse prend Toulouse pour décor. Les rues, les places et les jardins deviennent des salles de spectacle à ciel ouvert et les passants se transforment en spectateurs. Ils pourront découvrir plusieurs performances bien différentes. A commencer par celle de Mellina Boubetra, figure montante du hip-hop qui, en compagnie de deux autres artistes, investira la cour de la Cinémathèque pour livrer sa première pièce “Intro“, plusieurs fois primée. Les trois danseuses y converseront à l’aide de leur corps qui s’interpellent, se répondent, se confient. Sur le tempo rapide d’une composition électro, les mains discutent, les nuques s’écoutent, les bustes se cabrent, les balancements, les sauts et les moulinets s’unissent dans une même dynamique.

Simultanément, dans le jardin Raymond VI, la performeuse Chloé Moglia, juchée sur sa perche elliptique, à six mètres au dessus du sol, dessinera une chorégraphie d’équilibre et de pauses. Un éloge de la lenteur qu’elle met en scène superbement dans un solo baptisé “Horizon”. Danseuse ou acrobate, c’est selon, elle propose un spectacle millimétré qui mêle force et délicatesse, rigueur et souplesse, conscience et folie. Sans protection, tel un oiseau sur sa branche, elle envoute autant qu’elle déconcerte.

D’autres spectacles seront visibles aux Abattoirs et place du Ravelin. Retrouvez l’intégralité du programme sur le site Internet de La Place de la danse, organisatrice de l’événement.

Infos pratiques : “Le Jour de la danse”, le samedi 1er octobre, de 14h à 22h, à Toulouse. Entrées gratuites.

La Super League Triathlon débarque à Toulouse

Une première dans la Ville rose, et plus encore, une première en France : une étape de la Super League Triathlon va avoir lieu ce week-end à Toulouse. L’occasion d’aller voir les performances impressionnantes des meilleurs triathlètes du monde, dont les Français Vincent Luis et Cassandre Beaugrand. Sur un format spécifique à la Super League, les plus grands vont donc s’affronter sur les trois épreuves classiques d’un triathlon, à savoir la course, la natation et le cyclisme. Dimanche 2 octobre, de 13h à 15h, sur un circuit dessiné autour de la Daurade, les athlètes enchaîneront 300 mètres de natation, 4 kilomètres de vélo et 1,6 kilomètres de course à pied, en trois phases successives, séparées de pauses de deux minutes.

De nombreuses animations et activités, gratuites, autour du triathlon sont programmées durant tout le week-end à l’occasion de cet événement sportif. Le samedi 1er octobre, dans une fan zone installée place du Capitole, vous pourrez également rencontrer les athlètes qui s’affronteront le lendemain pour des séances photos et dédicaces. Et le dimanche matin, vous pourrez assister à une épreuve de vélo et course à pied organisée pour les amateurs avant d’aller encourager les professionnels. Un week-end sportif, qui suscitera peut-être des vocations.

Infos pratiques : “Super League Triathlon”, les 1er et 2 octobre, place du Capitole et quai de la Daurade à Toulouse. Entrée libre. Informations sur le site Internet de l’événement.

Concert hommage à Franck Sinatra à Balma

Le swing américain débarque à Balma grâce au groupe Brass Messengers. Accompagné du chanteur anglo-saxon Gead Mulheran, les huit musiciens, dont le trompettiste Dominique Rieux, présentent leur dernier spectacle intitulé “Sinatra Show”. “New York, New York”, “My Way”, “Hello Dolly”, “Fly me to the moon”… Les plus grands succès de celui que l’on surnomme “The Voice” seront interprétés sur la scène de l’Odyssée, après avoir déjà ravi les spectateurs de plus de 300 salles en France et à l’international.

Né d’une passion commune pour Franck Sinatra, le groupe des Brass Messengers s’engage à vous ramener dans les années 1940, à l’heure de gloire de “The Voice”. Avec quatre cuivres, une basse, une batterie, un piano et une guitare, sans oublier les interprétations du crooner Gead Mulheran, cette formation en “big band” parvient merveilleusement à ses fins. Tous les amoureux de la musique et des chansons de Franck Sinatra, ne devrez pas s’y tromper !

Infos pratiques : “Sinatra show”, le samedi 1er octobre à 20h30, à l’Odyssée de Balma, 20 place de la Libération.

Tarif : 25 euros. Réservations en ligne.