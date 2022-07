Agenda : Que faire ce week-end à Toulouse ? Voici 4 idées

Concerts, visite guidée, exposition et Ultra bike. Voici une sélection d’activités et de sorties à prévoir dans votre agenda ce week-end à Toulouse. Il y en a pour tous les goûts. Laissez-vous tenter !

Grande soirée à la prairie des Filtres

© Joachim Hocine, Mairie de Toulouse © Martin Lagardère © André Chemetoff © Cyrielle Balerdi

Dans le cadre du Festival de Toulouse, une grande soirée de concerts est organisée à la prairie des Filtres ce samedi 16 juillet. Elle débutera à 20h, avec, en première partie, un “seul sur scène” de Thomas Valverde. Avec un dispositif de claviers regroupant pianos, synthétiseurs et textures électroniques, l’artiste développe un son unique où la transe et l’introspection s’entremêlent.

Place ensuite aux têtes d’affiche. Dès 21h, Julien Clerc aura carte blanche pour un concert pop-symphonique avec l’Orchestre National du Capitole sous la direction d’Yvan Cassar et Felix Mildenberger. Un spectacle d’exception avec des solistes classiques d’exception comme Natalie Dessay et d’autres invités prestigieux.

Et pour terminer cette soirée, le DJ Kavinsky investira la scène à partir de 23h, pour jouer à Toulouse ses grands tubes dont les mythiques “NightCall” et “Roadgame”, mais aussi pour dévoiler son dernier album qui vient tout juste de paraître. Une soirée éclectique… sous les étoiles.

Infos pratiques : Grande soirée du Festival de Toulouse, le samedi 16 juillet, à 20h, à la prairie des Filtres.

Tarif : 15 euros. Billetterie en ligne.

Visite guidée du château de la Reynerie

CC Dr Brains-Wikipedia

Voici une idée de sorties à noter dans vos agendas en ce week-end de fortes chaleurs à Toulouse. La visite guidée du château de la Reynerie pour découvrir un lieu resté suspendu dans l’élégance du XVIIIe siècle. Et n’oubliez pas de vous promener dans son jardin à la française, inscrit aux Monuments historiques, avec un bassin ainsi que des essences rares et exotiques.

Architecture, décors, botanique… Ce site remarquable vous ouvre ses portes le temps d’une visite, ce samedi. Même si la famille de Madame Dubarry, favorite de Louis XV, titille encore aujourd’hui la curiosité dans l’esprit populaire, c’est surtout la majesté et le décor intact de ce petit château qui vous frappera. Nettoyée et rafraichie, l’histoire de cette perle rare vous est contée par un guide qui s’attache à souligner la délicatesse des ornements et des agencements intérieurs originels de style classique: panneaux de stucs représentant bacchantes et candélabres, grisailles figurant les quatre saisons, cheminées en marbre, etc. Si le mobilier d’origine est en partie gardé au musée des Arts précieux Paul Dupuy, l’architecture résonne encore des échos des murmures de jupons à jabot de dentelles du XVIIIe siècle…

Pour la petite histoire, c’est Guillaume Dubarry qui a fait construire cette demeure de plaisance dédiée aux fêtes, et portant le nom de “Folie” entre 1781 et 1783. Ayant un pied à terre dans le centre, il n’y venait qu’aux beaux jours. Il l’a dotée pourtant d’intérieurs dignes des plus prestigieux salons parisiens. Au début du XIXe siècle, le château passe de famille en famille sans que, miraculeusement, rien n’y soit altéré. Déjà propriétaire de la plus grande partie du parc, classé Jardin Remarquable, la Ville de Toulouse a racheté l’ensemble peu à peu, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, puis le château en 2008.

Infos pratiques : visite guidée du château de la Reynerie, samedi 16 juillet de 10h30 à 11h30.

Tarif : 8 euros. Réservations en ligne.

Les Oiseaux du château d’Eau

La galerie du château d’Eau accueille jusqu’à la fin de l’été une exposition collective sur le thème des oiseaux. Douze photographes, de renommée internationale, ont mis en commun leur travail respectif pour livrer, chacun avec son regard, un témoignage de la présence des oiseaux dans notre environnement. Et pour mieux comprendre leur importance, chaque cliché est accompagné d’un commentaire de l’ornithologue Guilhem Lesaffre.

Intitulée sobrement “Des Oiseaux”, cette exposition « rassemble sous un même format, les signatures de photographes du monde entier que ne réunit que le fait d’avoir accordé, volontairement ou de façon moins consciente, une place importante dans leur œuvre à des volatiles qui nous font toujours, pour mille raisons, rêver », précise Christian Caujolle, directeur artistique du Château d’Eau.

L’exposition “Des Oiseaux” est une suite logique de la collection d’ouvrages du même nom, qui réunit toutes les photographies que vous pourrez découvrir au château d’Eau, sous un autre format. Présentés pour la première fois à Toulouse, les clichés partiront ensuite pour Bruxelles afin d’être exposés au Hangar, à partir de septembre 2022.

Infos pratiques : Des oiseaux, jusqu’au 21 août, du mardi au dimanche de 13h à 19h, à la galerie du château d’Eau. Entrée libre.

Ultra Bike à Labège

©Ultra Bike 31

Si vous ne pouvez pas vous rendre sur les étapes du Tour de France, sachez qu’un Ultra Bike est organisé près de chez vous. En effet, la ville de Labège, au Sud-Est de Toulouse, a été choisie comme point de départ et d’arrivée de cette course mentionnée dans l’agenda sportif local pour la première fois ce week-end.

L’Ultra Bike France, épreuves d’ultra cyclisme, créé par deux Toulousains, propose aux amateurs de vélo une nouvelle expérience avec des épreuves longues distances plus courtes et plus intenses que les formats classiques du genre, tout en gardant le meilleur de cette discipline. Une expérience également pour les spectateurs qui pourront regarder la course sur le bord de la route.

Vous verrez passer des coureurs, partis pour une étape de près de 500 kilomètres, à boucler en moins de 24h pour les plus aguerris, et en 34h pour les amateurs. A vous de voir si vous préférez encourager les rouleurs ou les grimpeurs qui s’affronteront sur un parcours divisé en trois parties distinctes. La première partie est un enchaînement de toboggans sur 140 kilomètres, qui emmènera les cyclistes de Labège au pied des Pyrénées. La deuxième partie regroupe sur 100 kilomètres, trois cols mythiques du Tour de France (Balès, Portillon, Menté). A mi-course et avant d’attaquer en pleine nuit la dernière section (la plus longue), les participant bivouaqueront à Aspet. La dernière partie du circuit sera animée par des toboggans au lever du soleil, sur les routes du Lauragais.