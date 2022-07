Agenda : Que faire en ce premier week-end de juillet à Toulouse ?

Cinéma en plein air, graff, rugby et danse. Le Journal Toulousain vous propose de noter dans votre agenda sa sélection des sorties et activités pour ce week-end des 2 et 3 juillet à Toulouse. Vous devriez en prendre plein les yeux…

Faites de l’image : du cinéma en plein air

©Sarah Malan

Organisée par l’association Les Vidéophages, la Faites de l’Image est née de l’envie d’installer des écrans en extérieur. Le festival propose une déclinaison de l’image sous toutes ses formes. En changeant de lieu chaque année, il met en lumière les différentes dynamiques de Toulouse. Pour son édition 2022, l’événement s’est installé dans le quartier Bonnefoy de Toulouse. Les animations auront ainsi lieu autour du site des Archives municipales et du grand boulodrome.

Au programme : des installations audiovisuelles, interactives, diurnes ou nocturnes, des performances mêlant différentes pratiques artistiques, des ateliers et petites fabriques de création d’images et de films, des expositions, des ciné-concerts classiques ou débridés, pour les grands ou les petits, des spectacles plein air et 12 heures de courts-métrages sur deux écrans. Une manifestation tout public, en plein air, sous les étoiles exactement, dont vous pouvez tout le programme sur le site Internet des Vidéophages.

Infos pratiques : Faites de l’image, le vendredi 1er juillet de 18h à 02h et le le samedi 2 juillet de 16h à 02h,

quartier Bonnefoy à Toulouse. Entrée libre.

L’aéronautique et le graff réunis en un même événement : l’AeroGraff

Voici un évènement culturel bien atypique à rajouter dans votre agenda du week-end si vous résidez à Toulouse ou dans ses environs. L’AeroGraff allie la découverte du métier de peintre aéronautique à l’univers créatif des artistes graffeurs. Une rencontre entre ces deux mondes à la fois proches et différents qui se retrouvent autour d’un même art : la peinture.

Participez et découvrez tout au long de l’évènement des ateliers d’upcycling de pièces aéronautiques, des démonstrations, des rencontres avec des peintres aéronautiques, des créations artistiques en live de graffeurs, des stands créatifs pour les plus petits… Pour cette seconde édition d’AeroGraff, Xer Atria et Harry Spoter seront en live painting sur des pièces d’avions. Pendant que le DJ Davyd Vener sera au platine pour animer cette journée.

Les étudiant, les personnes à la recherche d’un emploi, en reconversion professionnelle ou juste curieux pourront également profiter de l’occasion pour rencontrer des professionnels, des organismes de formation ou encore des entreprises industrielles d’Occitanie à la recherche de leurs futurs talents.

Infos pratiques : AéroGraff #2, le samedi 2 juillet de 14h à 19h, à l’Aérochrome, 220 route de Grenade à Blagnac.

Entrée libre.

Passez l’été avec le Toulouse Olympique XIII

La saison du Toulouse Olympique XIII est bien entamée et pour les hommes de Sylvain Houlès, pas question de prendre des vacances. Ou du moins pas encore. En effet, avec pas moins de quatre matchs à domicile (au stade Ernest Wallon) pour les Olympiens durant le mois de juillet, le club a décidé de marquer le coup en proposant une offre mêlant programmation estivale tous publics et prix imbattables : le Summer Olympique. Début des hostilités ce samedi 2 juillet.

Tous les éléments sont réunis pour passer un bon moment avant d’assister au match : la légèreté des vacances scolaires, la météo, les horaires en fin de journée, etc. Ainsi, afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’un bon moment, le Toulouse Olympique propose un programme d’animations qui ravira tous types de supporters. Dans un esprit “guinguette”, où il sera possible de se restaurer, boire un verre et profiter d’une ambiance musicale, petits et grands profiteront de nombreuses animations telles que des jeux de Molkky, de pétanque, de ping-pong, des parcours multisports, une structure gonflable et bien d’autres encore. Le cadre idéal pour une sortie en famille ou entre amis.

Infos pratiques : Toulouse Olympique XIII – Hull KR, le samedi 2 juillet à 21h, au stade Ernest Wallon, 114 rue des Troènes

à Toulouse. 15€ les deus matchs. 25€ les quatre rencontres. Réservation en ligne.

Danse et concerts au jardin Raymond VI

Joyeux anniversaire “Ravensare” ! L’association Le Trait Bleu vous dévoile la 20e édition de ce festival au jardin Raymond VI à Toulouse. Pour l’occasion, plus de 40 groupes d’artistes, compagnies, associations et écoles de danse se produirons sur tout le week-end. Des artistes habitués du festival Ravensare, présents sur sa scène depuis plusieurs éditions, comme Lullaby, KDance, Sarah Boy, et VM Ballet. Mais aussi des artistes amateurs.

« Les festivités commenceront samedi et dimanche avec un groupe de musique, respectivement Miguel Sol et The CrossRoad Project à partir de 15h. Les scènes ouvertes de danse amateur enchaineront à partir de 16h. Puis se produiront sur la scène Tremplin les compagnies de danse. Cette édition est avant tout l’occasion de découvrir ou redécouvrir la danse sous toutes ses formes », précise Kassam Baïder, directeur artistique du festival.

Pour cette 20e édition, venez assister à deux jours de spectacle gratuit, avec une scène “Danse” située sur l’esplanade du jardin Raymond VI et une scène “Concert”.

Infos pratiques : Ravensare, les 2 et 3 juillet, de 15 h à 20h, au jardin Raymond VI à Toulouse. Entrée libre.