Le TFC défend Zakaria Aboukhlal, accusé d’apologie du salafisme

Un site marocain accuse le joueur du TFC Zakaria Aboukhlal « d’apologie du salafisme » et de « prosélytisme religieux ». Le club et la fédération marocaine prennent sa défense.

Le joueur du TFC Zakaria Aboukhlal. © Toulouse Football Club

Le Marocain Zakaria Aboukhlal s’est fait remarquer durant la Coupe du monde au Qatar en inscrivant un but contre la Belgique. Les Lions de l’Atlas se sont hissés jusqu’en demi-finale, ce qui est une première pour une équipe Africaine. Les festivités autour du football étant terminées, l’heure est désormais aux polémiques.

Un site pointe « un Salafiste en équipe nationale »

Dans une publication parue durant le week-end de Noël, le site arabophone Achkayen accuse l’international marocain et joueur du TFC Zakaria Aboukhlal « d’apologie du salafisme » et de « prosélytisme religieux ». Le salafisme est un mouvement religieux faisant une lecture littérale du Coran et souhaitant un retour aux pratiques en vigueur à l’époque du prophète Mahomet.

Dans un article titré « Aboukhlal, un Salafiste en équipe nationale », le site affirme qu’il aurait « tenté d’embrigader des joueurs à sa cause ». Le site raconte aussi que le joueur serait « apparu à plusieurs reprises avec des personnes affiliées à un mouvement salafiste européen ».

La fédération marocaine et le TFC au secours de Zakaria Aboukhlal

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a pris la défense de Zakaria Aboukhlal, dimanche 25 décembre. Elle « dément catégoriquement les accusations mensongères parues ». La fédération va jusqu’à louer son « comportement exemplaire » avec les Lions de l’Atlas. Elle annonce aussi qu’elle usera de toutes les voies de recours pour protéger les membres de la sélection.

Dans la foulée, le Conseil national de la presse marocaine estime dans un communiqué que les accusations « ne peuvent en aucun cas être considérées comme un travail journalistique qui se respecte ». Aussi, il met en garde le site diffuseur des accusations « contre le danger d’une dérive sensationnaliste ».

Dans la soirée, le TFC s’est également positionné. Le club haut-garonnais « condamne les accusations » qu’il qualifie de « fausses, infondées et dégradantes ». Il « s’associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance (au) joueur ». Aussi, le club fait savoir qu’il « se réserve le droit d’user de toutes les voies de recours qui soient pour défendre l’image et l’intégrité de Zakaria ».

Le Toulouse Football Club condamne les accusations faites par un site à l'égard de notre joueur Zakaria Aboukhlal et s'associe à la Fédération Marocaine de Football pour assurer tout son soutien et sa confiance à notre joueur. — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 25, 2022