650 offres d’emplois à pourvoir immédiatement au salon TAF de Toulouse

Dédié à la recherche d’emploi ou de formation, le salon TAF de Toulouse ouvrira ses portes ce mercredi 6 octobre, avec dores et déjà 650 offres à pourvoir.

« Avec les TAF, nous allons au plus près des jeunes, demandeurs d’emploi, personnes en reconversion, dans tous les territoires, pour répondre à leurs besoins avec des opportunités concrètes de formation et d’emploi », résume Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie. L’édition toulousaine 2021 du salon Travail Avenir Formation sera inaugurée, ce mercredi 6 octobre, à 10 heures, au Parc des expositions et centre de conventions Meet, à Aussonne. Il fermera ses portes le lendemain, à 17 heures. Sept espaces dédiés seront mis en place, en lien avec les secteurs d’activité du bassin d’emploi toulousain : agriculture, agroalimentaire, BTP, hôtellerie-restauration, industrie et aéronautique, numérique, transport et logistique, sanitaire et social. Le salon est ouvert au grand public, jeune et adulte, en démarche d’orientation, de reconversion, de qualification, de création ou de reprise d’entreprise, ou en recherche d’emploi.

« Bénéficier du rebond qui s’annonce »

« Alors que nous entrevoyons la sortie de cette crise, il nous faut accompagner ces forces vives pour qu’elles bénéficient pleinement du rebond qui s’amorce », déclare pour sa part Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, co-organisateur de l’événement, en lien avec Pôle emploi et ses partenaires. Informations, animations, démonstrations, mises en relation, conférences… En 2019 les différents salons TAF avaient accueilli plus de 80 000 visiteurs et avaient donné lieu à 21 000 offres de recrutement en Occitanie.

Source : communiqué de presse