Tour de France. Une 17e étape dans les Pyrénées entre Saint-Gaudens et Peyragudes

Crédit photo : Filip Bossuyt (wikimedia commons) / CC BY 2.0.

Le Tour de France poursuit sa traversée des Pyrénées avec une 17e étape entre Saint-Gaudens et Peyragudes ce mercredi 20 juillet. Le départ doit être donné à 13h25.

La veille, mardi 19 juillet, le Canadien Hugo Houle (Israel Premier Tech) a remporté en solitaire la 16e étape du Tour de France, qui s’est déroulée entre Carcassonne et Foix. Il devance Valentin Madouas et Michael Woods. C’est la deuxième fois dans l’histoire de la Grande boucle qu’un Canadien remporte une étape, après Steve Bauer en 1988. Pour ce qui est du classement général, Jonas Vingegaard (Jumbo) conserve le maillot jaune. Le premier Français, Romain Bardet (DSM), est 14e du Tour.

17e étape du Tour de France sur 130 kilomètres

Cette nouvelle étape pyrénéenne s’étale sur 130 km. C’est un concentré de difficultés. Elle est courte, mais intense. Après une cinquantaine de kilomètres plutôt tranquille, les ascensions vont s’enchaîner. Il y en aura quatre en moins de 80 kilomètres.

Au programme pour les cyclistes du Tour de France en Occitanie, d’abord le col d’Aspin réputé assez roulant (12 km à 6,5 %). Puis la Hourquette d’Ancizan (8,2 km à 5,1 %). Viennent ensuite le col de Val Louron-Azet (10,7 km à 6,8 %) et le final, la montée vers Peyragudes (8 km à 7,8 %), avec des passages à 16 % qui avaient permis à ROmain Bardet de s’échapper en 2017.

Le lendemain, les cyclistes du Tour de France auront droit à une nouvelle étape en Occitanie sur 143 km. Là encore, la première partie de la course est plate, puis les choses s’emballent avec le col d’Aubisque (16,4 km à 7,1 %) et le col de Spandelles (10,3 km à 8,3 %), et Hautacam (13,6 km à 7,8