Jazz en Comminges. De nombreux concerts au programme de ce week-end

La ville de Saint-Gaudens et Jazz en Comminges organisent le festival OFF du 25 au 29 mai. Ce week-end de nombreux concerts sont encore au programme dans divers lieux.

Plus d’une dizaine de concerts sont prévus tout au long du week-end dans le cadre du festival Jazz en Comminges. © Gala Jacquin

Un festival de concerts gratuits ? C’est ce que propose le festival OFF de Jazz en Comminges. A Saint-Gaudens, le festival est de retour depuis le mercredi 25 mai. Expositions, photographies, cinéma et jazz sont à l’honneur dans le cœur de ville. Si l’événement a commencé en plein milieu de la semaine, il continue tout au long du week-end avec de nombreux rendez-vous samedi 28 et dimanche 29 mai.

Les rendez-vous de Jazz en Comminges du samedi 28 mai

Toute la journée de samedi 28 mai est remplie de concerts. Plusieurs lieux de Saint-Gaudens accueillent les groupes. Voici les différents rendez-vous :

Le groupe Happy Take jouera à 11h30 et 13h à la Halle Gourmande ; Les Papys bass stone à 13h et 14h30 à la place Jean-Jaurès puis à 18h30 et 19h30 Boulevard Bepmale devant le musée.

Un autre lieu important : le Cube au 2 place du Foirail . Trois groupes se relaieront sur la scène : The Blinkers Trio jouera à 11h. Suivi du AM Ketenes Quartet à 15h. Puis le Cube accueillera Back In Town à 17h30..

. Trois groupes se relaieront sur la scène : jouera à 11h. Suivi du à 15h. Puis le Cube accueillera à 17h30.. Deux concerts prendront place au Théâtre Marmignon au 3 place Hippolyte Ducos. Le GAMM’S jouera à 14h suivi par Thomas Levade Trio à 16h30.

Le festival Jazz en Comminges prévoit deux rendez-vous supplémentaires pour le samedi à l’auditorium de la Médiathèque de la ville. David Pautric animera le concert de fin de stage d’une masterclass de Jazz qui a commencé jeudi 26 mai. Après trois jours de travail, les musiciens joueront à 16h. Le concert sera suivi du Nicolas Dru & David Pautric Duo à 17h30.

Les rendez-vous du dimanche 29 mai

Le festival organise quatre derniers concerts sur la journée du dimanche 29 mai à Saint-Gaudens. Retour au Cube pour trois groupes de Jazz :

A 11h : rendez-vous avec le Mystère Trio 4tet sur un style de jazz manouche, latin et afro ;

: rendez-vous avec le sur un style de jazz manouche, latin et afro ; Dès 15h , le Soul Jazz Rebels s’installe au Cube dans un style de Soul Jazz ;

, le s’installe au Cube dans un style de Soul Jazz ; Puis les Roger’s dans un style Creole & New Orleans Brass band prendra possession de la scène à 17h30.

L’orchestre du conservatoire Guy Lafitte participe lui aussi au festival. Il jouera au Théâtre Marmignon dès 14h sous la direction de Léo Laguille.