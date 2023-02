Haute-Garonne. Un datacenter en construction à Saint-Gaudens

La construction d’un datacenter est en cours dans la zone d’activité Futuropole de Saint-Gaudens, dans le Sud de la Haute-Garonne. Il appartient à la société Prosoluce.

Photo d’illustration : la salle des serveurs de BalticServers. Crédit photo : CC BY SA BalticServers.com – Wikimedia Commons

La première pierre a été posée en janvier. Un datacenter, un local où sont stockées des données informatiques, est en cours de construction dans la zone d’activité Futuropole de Saint-Gaudens, dans le Sud de la Haute-Garonne.

Un datacenter à Saint-Gaudens, un investissement stratégique

La construction de ce centre de données constitue un investissement stratégique pour la société Prosoluce, installée non loin de là, à Encausse-les-Thermes. Le bâtiment situé à proximité de l’autoroute A64 fera 750 mètres carrés, dont 200 seront occupés par des serveurs informatiques. Les données de clients de toute la France y seront stockées. Et le siège social sera aussi installé dans les nouveaux locaux.

L’entreprise fait remarque sur son site internet que « le plus souvent, les prestataires sont soit spécialisés dans le conseil, soit dans l’hébergement et les noms de domaine, soit dans le réseau, soit dans les télécoms, soit dans l’infogérance… Mais peu d’entreprises à taille humaine disposent de l’ensemble des compétences en interne et d’une infrastructure résiliente, maîtrisée, dont ils sont propriétaires à 100%. »

Quid de l’aspect environnemental du centre de données

Un datacenter consomme beaucoup d’énergie, pour le fonctionnement des serveurs, mais aussi pour maintenir une certaine température du lieu. Une partie de la consommation électrique nécessaire pour le fonctionnement du centre sera générée par des panneaux solaires installés sur le site. Quant à la chaleur dégagée par le matériel informatique, elle sera réinjectée dans le réseau de chauffage du siège social, comme le raconte France Bleu.