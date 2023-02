Rentrée 2023 : près d’une centaine de classes vont fermer en Haute-Garonne

Près d’une centaine de classes vont fermer dans les écoles maternelles et primaires de Haute-Garonne à la rentrée 2023. Le département perdra par ailleurs six postes d’enseignants. En cause : la baisse du nombre d’élèves.

La rentrée 2023 est d’ores et déjà en préparation en Haute-Garonne. Une rentrée qui rimera avec fermetures de classes en maternelle et en primaire. En effet, 98 fermeront à la rentrée scolaire prochaine. Ces fermetures se feront en milieu rural, mais également dans les grandes villes du département.

« Il y en aura à Toulouse comme dans le Comminges », annonce Arnaud Leclerc, directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) de la Haute-Garonne. Toutefois, ces fermetures de classes devraient surtout concerner le Nord du département. Mais le directeur académique ne précise pas où.

Pas uniquement des fermetures de classes prévues

Si 98 classes de maternelle et de primaire vont disparaître à la rentrée, 54 devraient ouvrir. Ce sera notamment le cas à Saint-Jory où le nombre d’élèves est en hausse dans le premier degré. « Nous prévoyons trois ouvertures en dur et une conditionnelle dans les quatre écoles de la ville », indique Arnaud Leclerc.

Les effectifs sont aussi en hausse dans les quartiers Borderouge et Montaudran à Toulouse. « Beaucoup de familles s’y installent. Nous allons continuer à ouvrir des classes dans ces secteurs », prévoit le directeur académique. Il est également envisagé des ouvertures à Saint-Gaudens ou Martres-Tolosane.

Des postes d’enseignants supprimés en Haute-Garonne

En plus des fermetures de classes, des postes d’enseignants seront supprimés en Haute-Garonne. « Nous avons l’obligation d’en rendre six au ministère de l’Education », précise Arnaud Leclerc. Le département ne sera pas le seul à perdre des postes au sein de l’académie de Toulouse.

42 équivalents temps plein (ETP) seront en effet supprimés dans les écoles primaires et maternelles l’année prochaine. Malgré cette perte, le nombre d’enseignants pour 100 élèves restera stable en Haute-Garonne. « Il va légèrement augmenter car nous ne perdons pas autant de postes que d’élèves », explique le directeur académique.

Moins d’élèves du premier degré à la rentrée 2023

Ces suppressions de postes s’expliquent par la baisse des effectifs. En effet, les élèves seront au nombre de 120 116 l’année prochaine dans le premier degré. La Haute-Garonne devrait ainsi en perdre 580. « C’est la première fois que nous avons une baisse aussi forte dans le premier degré », informe Arnaud Leclerc.

Cette diminution du nombre d’élèves touche tout le département. « Il n’y a pas de territoire particulièrement en hausse ou en chute libre », relève-t-il. Toute l’académie de Toulouse est d’ailleurs confrontée à cette baisse des effectifs dans le premier degré puisqu’elle perdra 2099 élèves à la rentrée prochaine.

Des élèves en hausse dans les collèges et lycées

En revanche, le nombre d’élèves augmentera dans les collèges et lycées publics du département à la rentrée 2023-2024. Ils seront effectivement 1700 de plus. La Haute-Garonne portera d’ailleurs la hausse du nombre de collégiens et lycéens au sein de l’académie de Toulouse.

En effet, presque tous les autres départements du territoire voient leur nombre d’élèves baisser dans le second degré à l’exception des Hautes-Pyrénées. L’académie de Toulouse devrait finalement enregistrer 1274 collégiens et lycéens supplémentaires à la rentrée prochaine.