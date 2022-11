Toussaint. Le Bikini accueille une nouvelle convention du disque

Au Bikini, jour de la Toussaint rime toujours avec convention du disque. Ce 1er novembre 2022 ne fait pas exception. La salle de concert de Ramonville accueille exposants de CDs et vinyles, sans oublier les DJs.

La convention du disque aura son lot de vinyles, des 33 comme des 45 tours. Crédit photo : cogdogblog (Flickr) / CC BY 2.0.

C’est une tradition pour la salle de concert de Ramonville. Tous les lundis de Pâques et tous les jours de Toussaint sont synonymes de convention du disque au Bikini. Cet évènement organisé par Kicking Records revient pour une 18e édition ce 1er novembre 2022.

Les portes du Bikini ouvrent de 10h à 18h. L’entrée est payante (3€), mais un CD est offert. Professionnels, particuliers, associatifs… De nombreux exposants sont là pour présenter leurs trésors. La convention du disque propose des dizaines de milliers de 45 tours, 33 tours, CDs et DVDs. Mais il est aussi possible d’y trouver des t-shirts, des skateboards, des accessoires et autres goodies.

Une convention du disque dans l’ambiance musicale du Bikini

« Venez profiter du patio et de la piscine, du barbecue et des 2 bars sous le soleil automnal, entre passionnés de culture musicale sous toutes ses formes, au son feutré des classiques distillés par les DJs », invite le Bikini. La salle de concert ne serait pas fidèle à sa réputation si elle n’avait pas prévu d’animation musicales.

Ce sont donc cinq DJs qui se succèderont toute la journée sur la scène du Bikini : DJ Mireille, DJ Caprio, DJ Lou Strummer, Fred Well Done et Lydia. Il ne faut pas oublier que l’art du disc jockey est né… du vinyle !

Informations pratiques : 18e Convention du disque, au Bikini, rue Théodore Monod, Ramonville-Saint-Agne. Horaires : 1er novembre, 10h-18h. Tarif : 3 € (comprend un CD offert), gratuit pour les moins de 16 ans, étudiants, et demandeurs d’emploi.