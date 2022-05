Ramonville. La 15e édition du Festival Larsen s’installe au Château de Soule

Ce samedi 21 mai, le Festival Larsen prend place au Château de Soule à Ramonville. Au sud de Toulouse, le Sicoval organise de nombreux concerts de 16h à minuit.

Les artistes du Festival Larsen sont les suivants : Specy Men (jeune rappeur toulousain) ; The Diogenes (grunge) ; The Mercurials (rock) ; Akhèrôn (métal) ; Max (folk) ; Helena (folk) ; Am’N’otep (hip-hop) ; Da Nill (hip-hop) ; Neila (hip-hop) ; Saona (folk) ; Collège Jane Dieulafoy (reprises). @ Festival Larsen

Rock, Punk, Hip-Hop ou encore Métal, tous ces styles de musique sont rassemblés le temps d’une soirée. La Communauté d’agglomération du Sicoval organise la 15e édition du Festival Larsen ce samedi 21 mai 2022. Dès 16h, des animations, des groupes et de la musique prendront place au Château de Soule à Ramonville.

La programmation de la 15e édition du Festival Larsen

L’événement aura lieu au sud de Toulouse. De 16h à minuit, les groupes vont se relayer sur la scène du festival. Ces concerts sont organisés par les neuf structures jeunesses du Sicoval. Auzeville, Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Castanet, Escalquens, Labège, Montgiscard et Ramonville s’allient avec l’association Assaut Musical. L’objectif de l’événement : permettre aux jeunes musiciens amateurs ou professionnels de se produire sur scène.

L’événement gratuit et ouvert à tous propose un programme chargé. Plus d’une dizaine de groupes sont à l’affiche de cette 15e édition. Les artistes sont les suivants : Specy Men (jeune rappeur toulousain) ; The Diogenes (grunge) ; The Mercurials (rock) ; Akhèrôn (métal) ; Max (folk) ; Helena (folk) ; Am’N’otep (hip-hop) ; Da Nill (hip-hop) ; Neila (hip-hop) ; Saona (folk) ; Collège Jane Dieulafoy (reprises).

De 16h à 19h, la manifestation prévoit des animations pour les jeunes et les familles, des stands, du Graff, du double dutch… Puis de 19h à minuit, place aux concerts sur les deux scènes du festival. L’entrée au festival est gratuite, l’événement met en place de la restauration et une buvette sur place. A noter qu’une navette gratuite est à disposition des neuf communes partenaires du festival. Plus d’informations par mail.