Au Bikini, le festival du Weekend des Curiosités fête sa 10ème édition

Le festival du Weekend des Curiosités fait son retour au Bikini après 2 ans d’absence. Du 2 au 5 juin 2022, des artistes montants se produiront dans la salle de concert aménagée pour l’occasion.

Le festival est gratuit le premier et le dernier jour. Crédit : Le Weekend des Curiosités.

« Plus de 30 artistes émergents, venus de toute la France et parfois d’ailleurs, enflammeront la mythique salle de Ramonville » promettent les organisateurs du Weekend des Curiosités. Le festival célèbre sa dixième édition au Bikini, du 2 au 5 juin. Un anniversaire déjà maintes fois décalé, puisque les éditions de 2020 et 2021 avaient été annulées en raison de la crise sanitaire.

C’est donc un retour attendu pour ce festival qui entend dénicher de nouveaux talents. Comme les années précédentes, la programmation a été faite par Bleu Citron et Le Bikini. Ils assurent « de belles surprises avec quatre jours de festivités, dont deux totalement gratuits ». Par le passé, ils avaient par exemple repéré Bigflo et Oli, Angèle, Clara Luciani, Eddy de Pretto, Lomepal, Lilly Wood & the Prick, Vladimir Cauchemar…

Les noms des Curiosités du festival

Les artistes du festival sont répartis sur deux scènes au Bikini, une grande, « Swimming Deer » et une plus petite, « Curiosités ».

La programmation du samedi 4 juin : Contrefaçon, Godford, Greg & Sylvère, Julien Granel, Lullu Van Trapp, Maxence, Oscar Anton, Quasi Qui, Suzuya, The Doug, u.r.trax, Zaho de Sagazan, et Zinée. Le tarif de la place est de 17€.

Le dimanche 5 juin, la place sera gratuite. Les artistes qui se produiront sont UN*DEUX et Diogo Strausz.

À noter que pour cette 10ème édition, les organisateurs du festival ont souhaité mettre en place une démarche éco-responsable. Tous les gobelets sont en carton recyclé et tous les flyers sont issus d’une imprimerie respectueuse de l’environnement.

Plus d’informations pratiques sur http://www.leweekenddescuriosites.com

William Bernecker