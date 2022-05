Sébastien Vincini démissionne de son poste de patron du Parti Socialiste 31

Premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de Haute-Garonne, Sébastien Vincini a annoncé ce jeudi 19 mai sa démission dans une lettre aux militants PS.

Sébastien Vincini démissionne de ses fonctions de premier secrétaire fédéral du PS 31. ©SébastienVincini

Voilà une nouvelle qui va faire du bruit. Sébastien Vincini, le numéro 2 national du Parti Socialiste derrière Olivier Faure, a annoncé ce jeudi matin sa démission de sa fonction de premier secrétaire fédéral de Haute-Garonne. Un poste qu’il occupait depuis 2014. C’est dans une lettre ouverte adressée aux militants du parti qu’il a justifié ses choix.

« Après 8 ans de mandat, le moment est venu pour moi de passer la main dans l’animation quotidienne de cette belle fédération, la première de France », lit-on notamment dans la lettre. « Que les choses soient claires : je suis plus que jamais engagé pour la Haute-Garonne et pour le Parti Socialiste. […] Par mes mandats locaux de maire de Cintegabelle et de premier Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, je veux ainsi me confronter davantage aux problèmes du quotidien, prendre le temps de les comprendre vraiment. Par mon engagement national, je veux créer les conditions de l’alternance », poursuit Sébastien Vincini.

Qui sera le successeur de Sébastien Vincini ?

Avant de « consolider une nouvelle génération de militants, de cadres et d’élus socialistes qui portent cette belle ambition de construction d’une alternance politique nationale », Sébastien Vincini indique vouloir proposer « au Conseil Fédéral convoqué ce jeudi soir, la mise en place d’une direction intérimaire. Nos instances seront renouvelées entièrement lors du prochain congrès ».

Son successeur au poste de premier secrétaire fédéral n’est donc pas encore dévoilé, mais les élections législatives se profilent les 12 et 19 juin prochains. Le Parti Socialiste devrait donc prochainement communiquer afin de préparer au mieux ces prochaines échéances cruciales pour le parti. Des élections durant lesquelles l’histoire du PS s’écrira avec celle de la Nouvelle Union Populaire, Écologiste et Sociale (Nupes), conclue avec La France Insoumise, le Parti communiste français et le Pôle écologiste (dont Europe Écologie Les Verts). En effet, après la lourde défaite d’Anne Hidalgo aux élections présidentielles (1,7% au premier tour), la famille politique de Sébastien Vincini doit trouver un nouveau souffle.

En attendant, Sébastien Vincini conserve ses fonctions nationales. « Auprès d’Olivier Faure, je veux pleinement me consacrer à la construction d’une nouvelle espérance collective en poursuivant mes fonctions nationales. Parce que la refondation passe par tous les territoires, je vais également poursuivre mes fonctions nationales auprès des fédérations pour mettre du lien et les accompagner comme je le fais depuis quatre ans ».

Robin Lopez