Législatives. Les réactions dans la sixième circonscription de la Haute-Garonne

Dans la sixième circonscription de la Haute-Garonne, la députée sortante Monique Iborra est en tête des résultats des élections législatives. Elle affrontera le candidat de la Nupes au second tour.

Crédit photo : CC BY SA Jimmy Baikovicius

La députée sortante, Monique Iborra (Ensemble), s’est hissée en tête des résultats des élections législatives dans la sixième circonscription de la Haute-Garonne. Elle obtient 30,27 % des votes de peu et devance le candidat de l’union de la gauche, Fabien Jouvé (Nupes). Ce dernier remporte 29,39 % des votes. Arrivée en troisième position, Lydia Aiello (RN), est éliminée. Elle a reçu 8,85 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %.

« Après le 1er tour, une dynamique est créée autour de ma candidature. Les électeurs m’ont placée en tête avec 30,27 des suffrages ! Malgré les soutiens médiatiques de certains élus et apparatchiks dont on ne compte plus les années de mandats consécutifs ! On pourra en parler ! », a publié la députée Monique Iborra sur Twitter, en réaction à un message de son adversaire sur la même plateforme.

« Après le 1° tour, la dynamique est créée autour de ma candidature. En nous plaçant au coude-à-coude avec la députée sortante -sollicitant un 4e mandat !- vous m’avez demandé de rassembler, très largement, pour un changement et un renouvellement dans la sixième circonscription », a écrit Fabien Jouvé.

« Malgré une campagne de terrain et des propositions concrètes, je n’ai pas réussi à infléchir un second tour déjà écrit, notamment par la presse », a réagi Fabien Alves (LR) dans une série de tweet. « Je le déplore, mais souhaite surtout remercier celles et ceux qui ont voté pour moi et celles et ceux qui m’ont porté pendant cette campagne, je sais que leur tristesse est grande ce soir. La forte abstention nous montre aussi que c’est l’ensemble du corps politique qui a échoué aujourd’hui à convaincre et nous entrons dans une ère où une vraie révolution démocratique doit avoir lieu. »

Les résultats des élections législatives dans la sixième circonscription de la Haute-Garonne

Monique IBORRA (ENS) : 30,27 % – Qualifiée

Fabien JOUVE (NUP) : 29,39 % – Qualifié

Lydia AIELLO (RN) : 16,80 %

Christelle HELMAN (DVG) : 4,43 %

Christophe ALVES (LR) : 4,36 %

Sandra LAPORTE (ECO) : 4,36 %

Dominique PIUSSAN (REC) : 3,42 %

Sylvie BONNEMAISON (DVD) : 1,92 %

Servane PATER (ECO) : 1,28 %

Delphine LANOIX (DSV) : 1,16 %

Thierry TARANTO (DVD) : 0,82 %

Marc QUINTON (DIV) : 0,77 %

Michele PUEL (DXG) : 0,69 %

Tristan MARTIN (DVG) : 0,33 %

Le taux de participation : 46,16 %

Le taux d’abstention : 53,84 %