Législatives. Les réactions dans la huitième circonscription de la Haute-Garonne

Les élections législatives dans la huitième circonscription de la Haute-Garonne ont offert un match de la gauche après un imbroglio autour du premier candidat investi par la Nupes.

© Gala Jacquin

Les élections législatives dans la huitième circonscription de la Haute-Garonne ont offert un match de la gauche. Ici, la Nupes a d’abord investi le socialiste sortant Joël Aviragnet. Mais ce dernier a comme directrice de campagne Carole Delga, qui ne porte pas l’union de la gauche dans son cœur. La Nupes a donc finalement investi l’écologiste Annabelle Fauvernier.

Joël Aviraguet (PS-Nupes) s’est hissé en tête des résultats avec 28,67 % des votes. Il est suivi par Loïc Delchard (FN) avec 21,84 % des voix. Arrivée en troisième position, la candidate de la majorité présidentielle Céline Laurenties-Barrere (Ensemble) est éliminée de la course. Elle a reçu 10,77 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %. La candidate de dernière minute de la Nupes, Annabelle Fauvernier, est également hors de la course.

« Merci aux citoyens de m’avoir placé en tête du premier tour de ces élections législatives ! Je serai opposé au Rassemblement national, parti du rejet de l’autre. Rien n’est gagné et il est essentiel de se mobiliser massivement pour que la gauche et la République triomphent », a réagi Joël Aviragnet sur Twitter.

Merci aux citoyens de m’avoir placé en tête du premier tour de ces élections législatives! Je serai opposé au Rassemblement national, parti du rejet de l’autre. Rien n’est gagné et il est essentiel de se mobiliser massivement pour que la gauche et la République triomphent (1/2) pic.twitter.com/8Ejs9xywk3 — Joël Aviragnet (@JAviragnet) June 13, 2022

« Je souhaite en premier lieu remercier les 9 300 électeurs qui m’ont apporté leur voix lors de ce premier tour des élections législatives marqué, hélas, dans notre circonscription, et plus encore au plan national, par une très forte abstention », a écrit Céline Laurenties-Barrere.

Elle poursuit : « J’estime de ne pas avoir à imposer aux électeurs, libres et responsables, une quelconque consigne de vote pour le second tour de cette élection. Qu’ils continuent de voter en leur âme et conscience. À titre personnel, je me suis toujours opposée aux extrêmes, de droite comme de gauche. »

Je souhaite en premier lieu remercier les 9 300 électeurs qui m’ont apporté leur voix lors de ce premier tour des élections législatives marqué, hélas, dans notre circonscription, et plus encore au plan national, par une très forte abstention.

(1/4) pic.twitter.com/xqPy6fgn5i — Laurenties Barrere Celine (@LaurentiesC) June 13, 2022

« Merci aux 7900 électeurs et électrices qui nous ont fait confiance en choisissant le bulletin vert ! À très bientôt sur le terrain », a simplement écrit Annabelle Fauvernier sur le compte Facebook de sa campagne.

Les résultats des élections législatives dans la deuxième circonscription de la Haute-Garonne

Joël AVIRAGNET (DVG) : 28,67 % – Qualifié

Loïc DELCHARD (RN) : 21,84 % – Qualifié

Céline LAURENTIES-BARRERE (ENS) : 20,60 %

Annabelle FAUVERNIER (DVG) : 17,53 %

Yves RIERE (REC) : 3,95 %

Wilfried SERRE (DVD) : 3,05 %

Amélie BAILLY (DSV) : 1,70 %

Simon MONCASI (ECO) : 1,14 %

Martine GUIRAUD (DXG) : 0,81 %

François HARARI (DVG) : 0,69 %

Vartan KARNIKIAN (DIV) : 0,02 %

Le taux de participation : 53,75 %

Le taux d’abstention : 46,25 %