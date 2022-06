Législatives. Les réactions dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne

La patronne des Républicains en Haute-Garonne, Laurence Arribagé, est éliminée dès le premier tour des élections législatives dans la troisième circonscription du département.

©Richard Ying et Tangui Morlier

Dans la troisième circonscription, la candidature de Laurence Arribagé, la présidente des Républicains en Haute-Garonne, constituait une des seules véritables chances du parti dans le département pour ces élections législatives.

Dans cette circonscription, l’insoumise Agathe Roby (Nupes) est arrivée en tête dans les urnes avec 31,60 % des votes. Elle devance la députée sortante, Corinne Vignon (Ensemble), qui obtient 29,27 % des votes. En troisième position, Laurence Arribagé est éliminée. Elle a reçu 9,28 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %.

« Merci aux 31.6 % d’électeurs qui nous ont placé en tête avec Aurelien Taravella. La dynamique est derrière la Nupes. On continue pour le second tour ! Un autre monde est possible ! », s’est exprimée Agathe Roby. Aussi, elle appelle son adversaire pour le second tour à un débat.

Très original madame Vignon. Plutôt que d’être dans la caricature, acceptez de débattre sur le fond, comme cela vous est proposé par @bleuoccitanie

L’écologie, c’est nous qui la portons. Vous n’avez rien fait pendant 5 ans. https://t.co/MnZThr02hC — Agathe Roby (@RobyAgathe) June 13, 2022

« Vous avez été nombreux à soutenir le projet de la majorité présidentielle que je porte sur notre territoire pour améliorer votre quotidien. Vous m’avez accordé votre confiance au 1er tour des élections législatives et je vous en remercie chaleureusement ! », a tweeté Corinne Vignon. « Je souhaite m’adresser à celles et ceux qui ont fait un autre choix pour ce 1er tour : un nouveau défi se présente à nous. »

Les résultats des élections législatives dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne

Agathe ROBY (NUP) : 31,60 %

Corinne VIGNON (ENS) : 29,27 %

Laurence ARRIBAGÉ (LR) : 16,10 %

Stéphanie ALARCON (RN) : 8,77 %

Camille DULON (REC) : 4,90 %

Patrice MUR (RDG) : 3,96 %

Benoît CALMELS (ECO) : 3,41 %

Clément SANVISENS (ECO) : 0,98 %

Malena ADRADA (DXG) : 0,58 %

Olivier DE GUYENRO (DVD) : 0,21 %

David SAFORCADA (DVG) : 0,21 %

André Michel LIGNIER (DVG) : 0,00 %

Le taux de participation : 58,36 %

Le taux d’abstention : 41,64 %