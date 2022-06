Législatives. Les réactions dans la première circonscription de la Haute-Garonne

Pour les élections législatives dans la première circonscription de la Haute-Garonne, Pierre Baudis est en deuxième position derrière le candidat de l’union de la gauche.

Pour les élections législatives dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne, Pierre Baudis est en 2ième position. Crédit photo : Wikimedia commons – CC BY SA Rama

Parmi les duels des élections législatives à surveiller en Haute-Garonne, il y avait celui de la première circonscription. Le chef de l’État a confié à Pierre Baudis la charge de défendre les couleurs de la majorité sur ce territoire. Le fils aîné de Dominique Baudis, ancien député et maire de Toulouse, espère succéder à Pierre Cabaré.

Pierre Baudis (Ensemble) est arrivé en deuxième position dans les urnes de sa circonscription, avec 28,05 % des voix. Il est devancé par le candidat de l’union de la gauche, Hadrien Clouet (Nupes), avec 39,79 % des votes.

« Avec 40 % des voix, nous accédons au second tour des élections législatives du 19 juin. Une formidable équipe de 200 militants a permis ce résultat. Pour des mesures d’urgence sociale et de bifurcation écologique, on transforme l’essai ! », s’est exprimé Hadrien Clouet sur Twitter.

« La confiance des électeurs m’honore. Je veux remercier celles et ceux qui ont choisi de soutenir le projet républicain et de progrès d’Emmanuel Macron, en votant pour moi. Mais attention, rien n’est joué, dimanche prochain, j’aurai plus que jamais besoin de vous ! », a réagi Pierre Baudis.

Les résultats des élections législatives dans la première circonscription de la Haute-Garonne

Hadrien CLOUET (NUP) : 39,79 % – Qualifié

Pierre BAUDIS (ENS) : 28,05 % – Qualifié

Cathy MARSAL (RN) : 9,75 %

Pierre Nicolas BAPT (RDG) : 7,13 %

Aude BATTISTELLA (REC) : 4,70 %

Oscar CASTILLO-MENDEGRIS (LR) : 3,73 %

Evelyne BOUJAT (REG) : 3,03 %

Jacques ROCCA (DVC) : 1,69 %

Benjamin COMBES (ECO) : 1,42 %

Olivier LE PENVEN (DXG) : 0,71 %

Georges PICARD (DXG) : 0,00 %

Le taux de participation : 53,00 %

Le taux d’abstention : 47,00 %