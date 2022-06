Législatives. Les réactions dans la dixième circonscription de la Haute-Garonne

Dans la dixième circonscription de la Haute-Garonne, le second tour des élections législatives opposera la candidate de la majorité présidentielle à celle de la Nupes.

CC BY-SA 2.0 FR Ceridwen (Ceridwen)

Par qui la dixième circonscription de la Haute-Garonne sera-t-elle représentée à l’Assemblée nationale après le second tour des élections législatives prévu ce dimanche 12 juin ? Les candidates de l’union de la gauche et de la majorité présidentielle sont toujours en lice.

Alice Assier (Nupes) est en tête dans cette circonscription avec 33,16 % des votes. Juste derrière, se trouve la maire de Saint-Orens, Dominique Faure (Ensemble) avec 30,08 % des voix. La candidate du Rassemblement national, Christelle Poirier, est troisième et son score ne lui permet pas de briguer le second tour. Elle a reçu 8,65 % des votes parmi les inscrits sur les listes électorales, alors que le minimum pour un troisième candidat est fixé à 12,5 %.

« La Nupes a su redonner l’espoir aux électrices et électeurs qui, notamment dans notre milieu rural, se sont sentis abandonnés par une politique violente et brutale d’Emmanuel Macron », a écrit Alice Assier sur Twitter, après avoir remercié ses électeurs. « Le résultat du premier tour dans notre circonscription démontre qu’il n’existe pas d’adhésion au projet présidentiel d’Emmanuel Macron, porté ici par sa candidate Dominique Faure. Avec ma candidature, j’apporte la fraîcheur et le renouveau dont la politique a besoin, face à la maire de Saint-Orens, candidate malheureuse aux législatives pour la troisième fois, sous trois étiquettes différentes (UDI, puis LR, puis LREM). »

Au soir du 1er tour, je remercie chaleureusement tous les électeur.rice.s qui m’ont accordé leur confiance et qui me placent largement en tête dans la 10ème circonscription de Haute-Garonne. 1/12 pic.twitter.com/DmzdCayu5F — Assier Alice (@AssierAlice) June 12, 2022

Dominique Faure, Christelle Poirier et Stéphanie Resplaud n’ont pas publié de réaction.

Les résultats des élections législatives dans la dixième circonscription de la Haute-Garonne

Alice ASSIER (NUP) : 33,16 % – Qualifiée

Dominique FAURE (ENS) : 30,08 % – Qualifiée

Christelle POIRIER (RN) : 15,19 %

Stéphanie RESPAUD (LR) : 5,24 %

Baptiste MARQUIE (DVD) : 4,95 %

Ghislaine BOURLAND (REC) : 3,88 %

Séverine GIMENO (ECO) : 2,83 %

Réda ZITOUNI (DVC) : 2,15 %

Sandrine CONTE MARGAIL (ECO) : 0,96 %

Lucile SOUCHE (DXG) : 0,79 %

Eric SCHMITT (DVG) : 0,46 %

Gilles CORSO (DIV) : 0,31 %

Nadine PALAT (DXG) : 0,00 %

Le taux de participation : 58,32 %

Le taux d’abstention : 41,68 %