Législatives : La “confiance” des candidats de la Nupes de Haute-Garonne   

Les candidats de la Nouvelle union populaire écologique et sociale en Haute-Garonne, la NUPES, ont déposé, ce mardi 17 mai, les documents pour être officiellement candidats aux élections législatives de juin prochain.

Les 10 candidats de la Nupes pour les législatives en Haute-Garonne © JT / NB

“Je suis enfin officiellement candidate”, se réjouit Alice Assier, qui se présente dans la 10e circonscription de la Haute-Garonne. Alors que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) a officiellement déposé ses candidatures pour les élections législatives ce mardi 17 mai, la secrétaire départementale du parti Génération.s, se dit “confiante” pour ce scrutin. “On sent que la dynamique de l’union est derrière nous, que ce soit au niveau des électeurs, des militants, du peuple de gauche. On voit cet espoir renaître, cette envie de jours meilleurs. Je pense que tous ces éléments feront la différence au moment des résultats”, reprend Alice Assier.

“Déjà en campagne depuis de longues semaine“

Cet optimisme est partagé par François Piquemal, candidat dans la 4e circonscription et conseiller municipal d’opposition (LFI) à Toulouse : “Je suis content de déposer ces documents qui font de ma candidature une officialisation administrative. Toutefois, cela fait désormais plusieurs jours que ma candidature est officialisée au niveau de la Nupes. C’est une étape que nous passons. Elle est symbolique, mais nous sommes déjà en pleine campagne depuis de longues semaines sur le terrain.”

Christine Arrighi, seule candidate Europe écologie-les Verts pour la Nupes dans le département (six pour La France Insoumise, deux pour le PS, une pour Génération.s), appuie : “On est toujours confiante par rapport à ses convictions quand elles inscrites sont de longue durée comme les miennes. Sur le terrain, les gens nous remercient de nous rassembler. Ils ont envie que les choses changent. Cela nous donne de la motivation et de l’espoir de voir Jean-Luc Mélenchon devenir Premier Ministre. Désormais, on ne fait plus qu’un.”

Liliana Brel