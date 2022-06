Législatives 2022. Le taux de participation en Haute-Garonne et en Occitanie à midi

Le taux de participation est plus faible en ce premier tour des législatives 2022. En Haute-Garonne et en Occitanie, on fait le point des chiffres tombés à midi.

En Haute-Garonne, 937 606 personnes sont appelées à voter ce dimanche. ⒸGala Jacquin

Les chiffres sont en baisse. Ce dimanche 12 juin 2022, c’est le premier tour des élections législatives. Et ce midi, les bureaux de vote observent une légère baisse de participation. Cette année, 20,25 % des électeurs Haut-Garonnais se sont déplacés aux urnes avant midi. Ce chiffre était de 23,55 % à midi en 2017 et de 19,82 % en 2012. A noter que 937 606 électeurs sont inscrits en Haute-Garonne dont 262 125 électeurs à Toulouse.

Le taux de participation dans les départements d’Occitanie

Si 20,25 % de Haut-Garonnais sont allés voter ce matin, le taux de participation national est de 18,43 % à midi. Au niveau de l’Occitanie, une légère baisse est remarquée dans l’ensemble. Voici les chiffres des douze autres départements de la région :

En Ariège , le taux de participation au premier tour est de 19,09 % à midi. Il était de 23,31 % en 2017 ;

, le taux de participation au premier tour est de à midi. Il était de 23,31 % en 2017 ; L’ Aude enregistre un taux de participation de 21,84 % à la mi-journée ;

enregistre un taux de participation de à la mi-journée ; En Aveyron , 23,22 % des citoyens sont allés voter contre 24,25 % en 2017 ;

, des citoyens sont allés voter contre 24,25 % en 2017 ; Dans le Gard , le taux de participation au 1er tour des élections législatives, évalué à 12 h, est de : 21,96 % . En 2012, ce chiffre était de 25,88 % et de 22,28 % en 2017 ;

, le taux de participation au 1er tour des élections législatives, évalué à 12 h, est de : . En 2012, ce chiffre était de 25,88 % et de 22,28 % en 2017 ; Le Gers enregistre à midi, 24,86 % de participation contre 29,46 % en 2017 ;

enregistre à midi, de participation contre 29,46 % en 2017 ; Le taux de participation au premier de l’élection législative dans l’ Hérault à 12h00 est de 18,55%. En 2017, ce taux à 12h00 était de 19,95% ;

à 12h00 est de En 2017, ce taux à 12h00 était de 19,95% ; Dans le Lot , la participation est de 27,8 % à midi. Elle était de 23,53 % en 2017 ;

, la participation est de à midi. Elle était de 23,53 % en 2017 ; La Lozère annonce 22,2 % de participation ;

annonce de participation ; Dans les Hautes-Pyrénées, le taux de participation à la mi-journée, est estimé à 20,85 % ;

le taux de participation à la mi-journée, est estimé à ; Le taux de participation à 12h dans les Pyrénées-Orientales est de 23,32 %. Il était de 22.34 % en 2017 à la même heure.

est de Il était de 22.34 % en 2017 à la même heure. Dans le Tarn , la participation est estimée à 24,24% . Ce chiffre était de 24% en 2017 ;

, la participation est estimée à . Ce chiffre était de 24% en 2017 ; Pour ce premier tour des élections législatives, le taux de participation en Tarn-et-Garonne à 12h est de 19,78 %. En 2017, le taux de participation au premier tour à 12h était de 18,13 %.

Les bureaux de vote ferment à 18h pour les législatives

A noter que les bureaux de vote en Haute-Garonne ferment à 18h. Sauf dans les 17 communes de plus de 10 000 habitants. Ils fermeront à 20h dans les communes suivantes : Balma ; Blagnac ; Castanet-Tolosan ; Castelginest ; Colomiers ; Cugnaux ; Fonsorbes ; Muret ; Plaisance-du-Touch ; Ramonville-Saint-Agne ; Saint-Gaudens ; Saint-Jean ; Saint-Orens-de-Gameville ; Toulouse ; Tournefeuille ; L’Union ; Villeneuve-Tolosane.