Haute-Garonne : Dominique Faure quitte son siège de députée, voici son remplaçant

Récemment nommée secrétaire d’État à la ruralité, Dominique Faure quitte sa fonction de députée de la 10e circonscription de Haute-Garonne. Son suppléant, Laurent Esquenet-Goxes, la remplace.

Il est le nouveau député de la 10e circonscription de Haute-Garonne. Laurent Esquenet-Goxes remplace en effet Dominique Faure. Pour rappel, la maire de Saint-Orens et 1ère vice-présidente de Toulouse Métropole est devenue députée de la 10e circonscription du département le 19 juin dernier.

Mais le récent remaniement du gouvernement d’Elisabeth Borne la contraint à démissionner de sa fonction. Dominique Faure a effectivement été nommée secrétaire d’État à la ruralité ce lundi 4 juillet 2022.

Dominique Faure remplacée par Laurent Esquenet-Goxes

« J’ai une pensée pour le Lauragais. Je mettrai ce que j’y ai appris au service de la France », assure la 1ère vice-présidente de Toulouse Métropole dans une publication sur Twitter. Selon le code électoral, son suppléant lors des élections législatives prend sa place à l’Assemblée nationale.

Le soleil s'est couché sur mon #Lauragais natal

Une journée riche en émotions comme il y en a peu

Demain 1 nouvelle vie et de nouvelles responsabilités à l' @AssembleeNat.

Fier et reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée et conscient des attentes. #Engagement #Ensemble pic.twitter.com/NNDmKfupya — Laurent ESQUENET – GOXES (@LaurentESQUENET) July 4, 2022

Il s’agit donc de Laurent Esquenet-Goxes. « Fier et reconnaissant de la confiance qui m’a été accordée et conscient des attentes », a souligné le délégué départemental du MoDem 31 et ancien conseiller municipal à Gardouch.

Le parcours du nouveau député de la Haute-Garonne

Laurent Esquenet-Goxes a également été aux côtés de Jean-Luc Lagleize depuis 2017, député MoDem de la 2e circonscription de Haute-Garonne de 2017 à 2022. « Il pourra mettre ainsi à profit son expérience à l’Assemblée Nationale », estime Marthe Marti dans un communiqué de presse.

La présidente du MoDem31 ajoute par ailleurs : « Laurent Esquenet-Goxes est particulièrement attaché à son territoire, le Lauragais. Il saura le représenter au parlement avec force et défendre nos valeurs centristes avec conviction ».