Département de Haute-Garonne : les nouvelles priorités du président Vincini

Officiellement élu à la présidence du Département de Haute-Garonne ce mardi 13 décembre, à la suite de la démission de Georges Méric, Sébastien Vincini a présenté les nouvelles priorités qui jalonneront son mandat, et la manière dont il travaillera avec les élus de sa collectivité. Il a notamment affirmé qu’il donnerait plus de place aux groupes politiques minoritaires.

Sébastien Vincini a fait un discours d’intronisation longuement applaudi ©Capture écran session plennière

Avec 45 voix en sa faveur sur 54 élus départementaux, Sébastien Vincini a été élu, haut la main, président du Département de Haute-Garonne ce mardi 13 décembre, lors d’une session extraordinaire. Il succède ainsi à Georges Méric, qui avait démissionné le 29 novembre dernier. Face à lui s’était présenté Jean-Marc Dumoulin (canton de Villemur-sur-Tarn), qui a glané 5 voix. Quatre élus ayant voté blanc.

Une opposition qui se veut pourtant toute relative. « Je me considère plus comme une minorité bienveillante », précise Jean-Marc Dumoulin, qui rappelle effectivement avoir voté la plupart des délibérations de la majorité de Georges Méric. Il justifie alors sa candidature face à Sébastien Vincini : « C’est uniquement pour réaffirmer le besoin de travailler ensemble pour faire cesser les querelles avec les élus ruraux, qui se trouvent pris en otage entre une Métropole forte qu’est celle de Toulouse, et le Département. » L’élu souhaite ainsi que tous les territoires de Haute-Garonne soient pris en compte, même les plus reculés, dont il se fait le porte-parole.

Plus de place à la minorité politique du Département

Requête entendue par le président du Conseil départemental qui, dans son discours d’intronisation, confirme la mise en place d’une nouvelle feuille de route. A destination des citoyens de Haute-Garonne d’abord, en leur renouvelant sa volonté de poursuivre les politiques de participation des habitants déjà mises en œuvre, comme l‘instauration d’une Assemblée citoyenne ou les concertations citoyennes.

Sébastien Vincini prévoit également de renforcer l’engagement des élus départementaux. « Nous avons été élus sur notre nom, sur nos promesses. Chaque vice-président doit prendre ses responsabilités », lance le président. Un appel qui s’adresse également à tous les conseillers de la collectivité, afin que soit respecté et considéré l’exercice de la démocratie.

C’est avec émotion que je deviens aujourd’hui Président du Conseil départemental de la @HauteGaronne.



Je mesure pleinement la responsabilité immense qui est la mienne. J’en serai digne en sincérité, au service des Haut-Garonnaises et des Haut-Garonnais. pic.twitter.com/JVIY3l16JI — Sébastien Vincini 🌹 (@SebVincini) December 13, 2022

Il déclare d’ailleurs qu’il laissera « plus de place aux élus de la minorité… mais pas de l’opposition. » Distinction faite entre “Pour notre canton” de Jean-Marc Dumoulin et “Ensemble pour la Haute-Garonne” de Jean-Baptiste de Scorraille. Ceci « pour que les politiques publiques puissent se construire, en tenant compte des désaccords, mais dans l’intérêt général ». Pour cela, il annonce la restauration de la fonction de rapporteur du budget dès janvier. Poste qu’il réserve à la minorité. Jean-Marc Dumoulin s’est porté candidat. Validé par des élus non issus de la majorité, Sébastien Vincini estime que son budget sera ainsi renforcé.

Une nouvelle ère de partenariats et de contractualisations

Dans sa nouvelle feuille de route figure aussi sa volonté de nouer des partenariats, et pourquoi pas public-privé, pour assurer les nouvelles missions de service public, qu’il veut plus innovant et plus proche des citoyens, en matière de numérique, d’agriculture, de social, d’éducation…

Il souhaite également contractualiser des politiques communes avec les collectivités locales. Même dans des domaines où le Département n’est pas compétent comme les transports. « L’enjeu des mobilités est une urgence ! Le Département de Haute-Garonne est prêt à prendre sa part pour bâtir une réponse en termes de transports en commun et de trains du quotidien », donne en exemple Sébastien Vincini. Ainsi, d’ici 2028, le Département investira 1,5 milliards d’euros pour aider les mairies et les intercommunalités à développer les infrastructures et les équipements de proximité.

Un Département qui prend ses responsabilités

« Nous serons à l’écoute des citoyens mais aussi des élus locaux pour répondre à leurs attentes », promet le nouveau président du Département. Pour cela, il mettra au centre de son projet la solidarité humaine et l’innovation sociale. « Dans le seul but de lutter contre l’augmentation de la pauvreté et d’un nouveau prolétariat de service, pour prévenir la précarité de la jeunesse, pour protéger les enfants en danger, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour l’égal accès aux soins, pour proposer à nos aînés une meilleure chance de bien vieillir, et pour accompagner les personnes handicapées de façon personnalisée », égrène Sébastien Vincini.

💬 Aujourd’hui comme hier, nous allons continuer à mener des combats de progrès en responsabilité et avec enthousiasme.



À l’image de l’adage de Victor Hugo « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », mon mandat sera celui de l’optimisme par la confiance en l’humain. pic.twitter.com/lY8ZT0uYRC — Sébastien Vincini 🌹 (@SebVincini) December 13, 2022

Et d’interpeller les élus dans l’hémicycle : « Notre rôle est de préparer un territoire où nos enfants et nos petits-enfants voudront vivre. Cet avenir est entre nos mains ! »