Budget : la Haute-Garonne met l’accent sur les aides sociales en 2023

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne vient de dévoiler la répartition de son budget 2023. Parmi les priorités : la poursuite du versement des aides sociales dans un contexte de crise économique et énergétique à destination des populations les plus fragiles, mais aussi, la construction de casernes, de collèges, de pistes cyclables, l’entretien des routes, le développement du tourisme et la rénovation énergétique des bâtiments.

Plus de la moitié du budget total du Conseil départemental de la Haute-Garonne, soit plus d’un milliard d’euros, est consacré cette année à la protection, tant sociale qu’économique, des populations les plus fragiles. Les enfants, les personnes en situation de handicap ou âgées et les plus précaires sont principalement concernés. Ceci, alors que « ce début d’année s’inscrit dans un contexte social extrêmement tendu », notamment à cause de l’inflation et de la hausse des coûts de l’énergie, affirment les élus départementaux.

Le reste du budget du Département de Haute-Garonne, qui s’élève à 1,887,94 milliards d’euros au total en 2023, est dédié au développement des mobilités douces et aux transports en commun, à la mise en place de services pour les populations, à la réduction des coûts énergétiques et à l’essor du tourisme. Les détails.

Le “bouclier social” du Département de la Haute-Garonne

Dans le renforcement de ce que le Conseil départemental appelle le “bouclier social”, la priorité est donnée aux enfants. Plus de 245 millions d’euros seront consacrés, en 2023, à l’accueil et l’accompagnement des jeunes isolés ou des mineurs non accompagnés, notamment avec la création de nouvelles places dans les établissements qui œuvrent au titre de la protection de l’enfance.

Aussi, le Département va cette année dédier 396 millions d’euros (soit 10 millions de plus qu’en 2022) aux personnes âgées ou en situation de handicap, notamment avec la poursuite du versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) aux habitants de plus de 60 ans. La collectivité va également continuer de financer la prestation de compensation du handicap (PCH), afin de contrebalancer les dépenses liées à la perte d’autonomie (embauche d’un auxiliaire de vie, hébergement en Ehpad…). Enfin, les dépenses relatives au revenu de solidarité active (RSA) dont bénéficient aujourd’hui 37 000 habitants de Haute-Garonne augmentent légèrement en 2023 pour atteindre 241 millions d’euros.

Bons solidaires, cantines et transports gratuits

Dans la continuité du “bouclier social” du Département, la distribution des bons solidaires, dédiés à l’achat de produits de première nécessité pour les habitants les plus précaires, se poursuit en Haute-Garonne en 2023, pour un budget total de 5,5 millions d’euros. Pour rappel, ces bons prennent la forme de titres de paiement nominatifs, allant de 80 euros pour une personne isolée à 300 euros maximum pour un parent ou une famille avec plus de trois enfants.

Afin de préserver le pouvoir d’achat des familles, le Conseil départemental va continuer de distribuer des titres de transport gratuits pour les élèves inscrits dans les communes desservies par le réseau de transports en commun Tisséo, que les enfants prennent le bus, le tram, le métro ou le train. À l’école, plus d’un tiers des élèves demi-pensionnaires bénéficient actuellement de l’aide à la restauration scolaire du Département : soit avec le paiement de la moitié des repas, soit avec la gratuité totale. Depuis la rentrée, 550 élèves supplémentaires peuvent se nourrir gratuitement. Ces aides représentent un budget de 6,3 millions d’euros pour le Département.

Développement du vélo, des transports en commun, du train

En 2023, la deuxième priorité du Conseil départemental, en plus des aides sociales (bouclier social) pour les plus fragiles, est de répondre aux enjeux environnementaux. Ainsi, la collectivité va continuer de financer la construction du Réseau Express Vélo. Ce projet a pour ambition de créer plus de 100 kilomètres de pistes cyclables déployées en étoile permettant de rejoindre le centre de Toulouse depuis les communes de son agglomération.

Tout comme la petite reine, le Département soutient le développement des transports en commun et notamment la construction de la Ligne à Grande Vitesse (à hauteur de 534 millions d’euros), dont les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2023. Les usagers pourront alors relier Toulouse à Paris en 3h10. Par ailleurs, la LGV permet de « réaliser les aménagements ferroviaires nécessaires au développement des trains du quotidien (RER) au Nord de Toulouse», se réjouissent les élus départementaux.

Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments

D’ici 2030, le Département dédiera 100 millions d’euros à la rénovation énergétique de ses bâtiments. Deux millions d’euros sont également versés au syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne afin d’accélérer l’installation d’éclairage à LED dans les communes du département.

Depuis le début de l’hiver, le Conseil départemental a également décidé d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements en augmentant les montants des aides dédiées. Ainsi, l’aide aux travaux de rénovation énergétique a plus que doublé cette année, passant de 3 000 à 7 500 euros. En cas de réhabilitation lourde d’un logement dégradé, l’aide passe de 5 000 à 12 500 euros.

Mieux répartir les services sur le territoire

Depuis 2020, le Conseil départemental assure avoir ouvert une vingtaine de Maisons de proximité dans les territoires ruraux de Haute-Garonne, comme à Verfeil, Montgiscard, Montastruc-la-Conseillère ou encore Rieux-Volvestre. En 2023, ce réseau de lieux d’accueil, qui prennent la forme de “relais de services publics” va continuer de s’étendre avec la création de quatre nouvelles Maisons de proximité à Pibrac, Aurignac, Bagnères-de-Luchon et Caraman. Le coût de ces opérations n’est pas dévoilé.

L’aménagement du territoire passe aussi par la rénovation de ses routes. « En 2023, 64 millions d’euros vont être investis pour entretenir, moderniser et sécuriser le réseau routier départemental, dont six millions d’euros pour pérenniser et sécuriser les ouvrages d’art (ponts, par exemple)», dévoilent les élus du Département. Enfin, le Conseil départemental annonce doubler son investissement (4 millions d’euros) pour favoriser l’implantation, partout en Haute-Garonne, de casernes de pompiers. L’objectif est de maintenir le rythme à une ou deux nouvelles ouvertures par an. Les travaux de construction de casernes à Grenade-sur-Garonne et Toulouse (Lougnon) débuteront en 2023, alors que les casernes de Toulouse Carsalade et Saint-Jory seront inaugurées.

Développer le tourisme en Haute-Garonne

8 millions d’euros seront investis par le Conseil départemental pour favoriser le développement du tourisme, et notamment du tourisme durable, sous forme « d’itinérance douce sur le territoire (Via Garona, Transgarona, etc.), de tourisme fluvial autour du canal du Midi et de la Garonne, de tourisme patrimonial sur les sites majeurs (Saint-Bertrand-de-Comminges, château de Laréole, etc.), de valorisation de l’œnotourisme et des produits locaux, de nouvelle offre touristique sur les stations de montagne haut-garonnaises », énumèrent les élus.

Construire de nouveaux collèges

Le Conseil départemental mène un programme d’investissements pour la création et la rénovation des collèges en Haute-Garonne, qui s’élève à 450 millions d’euros d’ici 2028, afin de répondre à la croissance démographique du territoire. Ainsi, en 2023, deux chantiers de construction de collèges démarrent dans le quartier Paléficat à Toulouse et sur la commune de Castelnau d’Estrétefonds (au Nord de la Haute-Garonne).

Par ailleurs, les travaux d’agrandissement du collège Rosa Parks à Toulouse prendront fin avant la rentrée prochaine. D’autres établissements, comme les collèges de Saint-Jory, Fronton, Tournefeuille ou encore Fonsorbes vont aussi bénéficier de travaux d’aménagement, financés par le Département.