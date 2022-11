Plaisance-du-Touch. Le marché de Noël aura lieu en novembre

Le marché de Noël de Plaisance-du-Touch fait son retour le week-end des 25, 26 et 27 novembre 2022, à nouveau dans l’espace Monestié. Cette année, l’accent est mis sur le recyclage et l’éco-responsable, avec 67 stands d’artisans sélectionnés.

Le marché de Noël de Plaisance-du-Touch aura lieu un mois avant Noël. Crédit photo : ©Hélène Ressayres / JT

Plus de 5 000 personnes s’y étaient rendues en 2021, un « franc succès », selon la municipalité. Le marché de Noël de Plaisance-du-Touch fait son retour en 2022, et investit à nouveau l’espace Monestié. Le rendez-vous est donné le week-end des 25, 26 et 27 novembre, avec 67 stands d’artisans prévus.

« La Ville a décidé de sélectionner des exposants qui mettent en valeur les matériaux recyclés et les démarches éco-responsables dans leur créations », indique-t-elle dans un communiqué. Ces démarches seront également prises en compte dans la préparation de ce marché de Noël, puisque les bénévoles de Plaisance-du-Touch installeront des décors issus du recyclage de matériaux.

Côté animations, la municipalité a prévu : « mamies conteuses, jeux de société “géants”, danses collectives, manège à vélos artisanal et écologique, et d’autres ». Pas de surprise, le Père Noël sera également présent. La nouveauté, en revanche, c’est une nocturne pour le vendredi 25.

Les exposants du marché de Noël

L’accent est mis sur les idées originales de cadeaux : objets personnalisés, artisanat éco-responsable, textile made in France, bijoux de créateurs, savons et cosmétiques artisanaux…. Il y aura également de quoi satisfaire les papilles, avec des produits du terroir et autres gourmandises (miel, foie gras, confitures, champagne, chocolat, aligot, marrons chauds, crêpes, gaufres, vin chaud, etc).

Pour emballer les cadeaux, l’association Plaisance pour le climat proposera des ateliers de furoshiki, emballage traditionnel japonais de cadeaux, afin d’éviter les déchets.

Informations pratiques : Marché de Noël de Plaisance-du-Touch, à l’espace Monestié, 1 rue des Fauvettes. Horaires : vendredi 25 novembre (17h-21h), samedi 26 novembre (10h-20h), dimanche 27 novembre (10h-18h30).