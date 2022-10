Plaisance-du-Touch. Journée “Éco Touch” pour une ville propre

Ce samedi 8 octobre, la commune de Plaisance-du-Touch organise “Éco Touch”, la nouvelle opération qui remplace “Nettoyons le Touch”, pour rendre la commune plus propre.

L’opération Éco Touch, qui consiste à nettoyer sa commune, existe sous d’autres noms dans plusieurs villes de France (illustration). Crédit photo : Ltrlg (wikimedia commons) / CC BY-SA 4.0.

« Ma ville au sens propre », c’est le slogan de l’opération à laquelle des Plaisançois vont participer ce week-end. Ce samedi 8 octobre 2022, la commune de Plaisance-du-Touch organise “Éco Touch”, un évènement sur le thème de la propreté. C’est une première qui n’en est pas vraiment une, puisqu’une opération de nettoyage de la ville existait déjà.

« Encouragée par la participation de plus en plus importante des Plaisançois, la traditionnelle opération “Nettoyons le Touch” prend de l’ampleur en affirmant cette année plus encore son objectif de sensibilisation des habitants, et devient “Éco Touch” », explique la commune.

Éco Touch, une journée de sensibilisation

Toute la matinée, les habitants de Plaisance-du-Touch volontaires à “Éco Touch” vont ramasser des déchets dans différents secteurs de la ville. Les point de ralliement sont installés à Pigeonnier de Campagne, à l’Ousseau et aux Ocrelines.

Mais les organisateurs aspirent à plus qu’une opération de nettoyage. Ils souhaitent que cette journée serve aussi à la sensibilisation à l’éco-citoyenneté. En ce sens, un pique-nique “zéro-déchets” est organisé à midi pour montrer l’exemple. Tout le monde est invité à venir déjeuner dans l’herbe avec son éco’cup (gobelets réutilisables) et son repas, sans laisser de déchets.

Tout l’après-midi, “Éco Touch” prévoit des animations et des ateliers pour éduquer les Plaisançois aux bons gestes. Des jeux pour sensibiliser les petits, mais aussi des formations pour apprendre à faire son entretien ménager de manière écologique.

Informations pratiques : 9h-15h. Pour participer, l’inscription en ligne est conseillée. Plus d’informations au 07 62 27 28 99.