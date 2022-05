Plaisance-du-Touch. Le 3e permis de construire de Val tolosa retoqué en appel

Le permis de construire du méga centre commercial Val tolosa a une nouvelle fois été retoqué par la justice. C’est une nouvelle victoire pour les opposants au projet.

Un nouveau coup dur pour le porteur du projet. Le permis du méga centre commercial Val tolosa, a Plaisance-du-Touch, a été annulé par la cour administrative d’appel de Toulouse mercredi 25 mai. Il s’agit du troisième permis de construire de ce projet à être annulé par la justice.

C’est donc une nouvelle victoire pour les opposants à ce projet lancé dans les années 2000. « Avec une réjouissante constance, les décisions des différentes juridictions confirment les mauvaises orientations prises depuis tant d’années, notamment la destruction d’espèces et de milieux naturels protégés et l’insuffisance des dessertes routières », se félicite le collectif d’opposants Non à Val tolosa.

« Rien de nouveau sur le plateau de la Ménude, le projet Val Tolosa devrait enfin finir dans les archives des Grands Projets Inutiles, stoppé à temps par la mobilisation de citoyens depuis plus de 17 ans », note le collectif. « La Cour met en avant l’illégalité du Plan local d’urbanisme tel qu’il avait été adopté au moment de la délivrance, hypothéquant ainsi tout nouveau projet sur le secteur. Toute velléité de transformer le plateau de la Ménude en terrain de jeu pour candidats à la vente à la découpe est désormais illusoire. »

Le promoteur immobilier Unibail, qui porte le projet de ce centre commercial depuis presque vingt ans, peut encore faire appel de la décision. L’affaire ira alors devant le Conseil d’État. Cependant, il convient de rappeler qu’une dizaine de décisions défavorables ont déjà été rendues pour ce projet par différentes juridictions.