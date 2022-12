Inauguration de la nouvelle médiathèque à Plaisance-du-Touch

Ce samedi 10 décembre 2022, Plaisance-du-Touch inaugure sa nouvelle médiathèque. Voici ce qu’elle propose.

1. Espace gaming. 2. Musique et cinéma. 3. Espace presse / BD 4. Espace jeunesse. 5. Espace adulte. 6. Salle d’expositions, de rencontres. 7. Espace contes. 8. Espace de travail en commun. 9. Espace activités. 10. Jardin. Plan donné par la Ville de Plaisance-du-Touch.

Elle vient tout juste d’ouvrir ses portes. Au numéro 1 de la rue Agnès Varda, à côté de l’Espace Monestié, la nouvelle médiathèque de Plaisance-du-Touch accueille le public depuis ce samedi 10 décembre, 10h.

Environ 40 000 documents sont mis à la disposition des Plaisançois, ainsi que des ressources numériques offertes par la Médiathèque départementale de Haute-Garonne. On y retrouve livres, bande-dessinées, journaux, films…

Mais la médiathèque de Plaisance-du-Touch, avec ses 1 272m², dispose également d’un espace gaming, d’un espace musique, d’une salle d’exposition, ou encore d’un jardin de lecture (voir plan).

Une journée d’animations pour l’ouverture

Pendant toute la journée du 10 décembre, les visiteurs pourront profiter d’animations : expositions, lectures, contes dansés, spectacle jeune public…

À 10h30, la compagnie Paradis Eprouvette ouvrira les festivités avec son “Tapis rouge”, et sera accompagnée du quatuor de saxophones et combo jazz de l’École de musique. Pour l’inauguration de la médiathèque, la Ville de Plaisance-du-Touch présente aussi une exposition. Celle des créations des élèves du Laboratoire des Arts avec leurs professeurs, de 10 à 12h. La matinée sera aussi rythmée par des contes dansés pour les enfants, avec l’école municipale de danse. Et ponctué d’un discours du Maire.

L’après midi, rendez-vous à 15h30 avec l’ensemble de clarinettes de l’école municipale de musique, suivi à 16h d’un spectacle jeune public : “Alice de l’autre côté du monde”. Enfin, à 17h, la voix d’un acteur portera l’actualité du roman français.

D’autre animations seront disponibles toute la journée à la médiathèque de Plaisance-du-Touch, comme une exposition des sculptures d’acier de M. Perreu, ou des «boîtes à poèmes» à découvrir.