Présidentielle. Le pire taux d’abstention de France continentale enregistré en Haute-Garonne

C’est dans une petite commune de Haute-Garonne, près de Bagnères-de-Luchon, que le Conseil constitutionnel a enregistré le pire taux d’abstention de la France continentale.

Le pire taux d’abstention de France continentale enregistré en Haute-Garonne © DR

Mais où étaient les Baréennes et Baréens, ce dimanche 10 avril ? Vraisemblablement pas dans leur bureau de vote. En effet, la commune de Baren, en Haute-Garonne, a enregistré un taux d’abstention de 58.33 % au premier tour de l’élection présidentielle. Soit le taux le plus élevé de toute la France continentale.

Baren, en Haute-Garonne, 126e plus faible taux de participation de France

Avec 7 abstentionnistes sur les 12 électeurs inscrits sur les cahiers d’émergements, cette petite commune située au Sud-Ouest de Toulouse se place donc à la 126e place des communes avec le niveau de participation le plus bas. Loin derrière certaines communes des Départements et territoires d’outre-mer. En effet, l’atoll d’Ouvéa, en nouvelle Calédonie enregistre, par exemple, 96,62 % d’abstention malgré ses 4408 inscrits (149 votants). À l’inverse, deux communes d’Occitanie, et 10 en France, ont validé un taux de participation de 100 %.

À qui sont allées les 5 voix de Baren ?

Avec seulement 5 bulletins validés à l’issue du dépouillement, les membres du bureau de vote ont constaté des suffrages exprimés en faveur de trois candidats : Emmanuel Macron (2 votes), Jean Lassalle (2 votes) et Yannick Jadot (1 vote).