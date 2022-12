Les violences faites aux femmes en Haute-Garonne en chiffres

Un an après le lancement de l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Haute-Garonne, voici un premier bilan.

© Engin_Akyurt

Il y a un an, en décembre 2021, l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Haute-Garonne était créé à l’initiative de la préfecture et du conseil départemental. Il faut rappeler le contexte de l’époque. La crise sanitaire a été un accélérateur des violences envers les femmes : + 42 % en France, et + 30 % en Haute-Garonne.

Le lancement de « l’Observatoire départemental des violences faites aux femmes de la Haute-Garonne a pour objectif d’amplifier la prévention et d’améliorer le parcours de sortie des violences des victimes », argumentent la préfecture et le Département. « Il s’appuie sur un partenariat institutionnel et associatif renforcé : justice, services de police et gendarmerie, Agence régionale de santé, CHU de Toulouse, des associations (…) ainsi que les équipes sociales et médico-sociales du Conseil départemental et des services de l’État. »

Quatre féminicides en Haute-Garonne en 2021

L’observatoire joue également un rôle dans la collecte des données sur les violences. Il apparaît que la région Occitanie est la plus exposée avec 19 victimes, selon l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2021 du ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer.

En Haute-Garonne, les forces de sécurité intérieure ont compté 4 féminicides en 2021. Ce chiffre comprend les données de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale pour les faits constatés et celles de la Justice pour les procédures ouvertes.

La violence contre les femmes se retrouve dans les tribunaux

Concernant les violences dans les couples, chaque année, en moyenne, 213 000 femmes déclarent subir des violences physiques et/ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint en France. En Haute-Garonne, les Forces de Sécurité Intérieure ont relevé en 2021 au total 390 cas de violences sexuelles, 1 998 cas de violences physiques, et 385 cas de violences psychologiques.

Ces affaires se retrouvent parfois dans les tribunaux. Ainsi, 1 970 affaires de violences intrafamiliales enregistrées au Tribunal Judiciaire de Toulouse 2021, et 1 129 du 1er janvier au 31 août 2022. Il y a aussi eu 115 affaires de viols en 2021, et 40 sur les huit premiers mois de 2022.