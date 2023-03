En 2022, les entreprises de Haute-Garonne ont fait preuve de résilience

Les entreprises de Haute-Garonne ont enregistré une croissance supérieure aux prévisions initiales grâce à l’accélération de ses principaux leviers, à savoir, les services et l’industrie.

Photo d’illustration. Crédit photo : licence Pixabay – CC metalurgiamontemar0

La Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Garonne a dévoilé les résultats de son enquête annuelle sur la conjoncture des entreprises du département pour l’année 2022. Elle souligne « la résilience de notre économie en 2022 et les perspectives de ralentissement économique pour 2023 », résume la CCI.

Une croissance supérieure aux prévisions en 2022

L’an dernier, les entreprises du département ont enregistré une croissance supérieure aux prévisions initiales. Cela est dû à l’accélération de ses principaux leviers, à savoir, les services et l’industrie. Ils compensent la décélération du commerce et du BTP-Immobilier.

« Après le creux de -16% d’activité en 2020, puis la reprise de +7,3% en 2021, la croissance s’impose, accélérant au rythme de +9,0% en 2022. Les niveaux d’activité approchent ceux de 2019, même si quelques points de croissance manquent encore », explique la CCI.

À fin 2022, les chiffres d’affaires sont globalement en augmentation de 9% sur un an, portée par l’ensemble des territoires de la Haute-Garonne, permettant de se rapprocher des niveaux d’activité d’avant Covid et de reconstituer l’emploi détruit pendant cette période.

Les entreprises de Haute-Garonne reprennent les embauches

« La résilience de notre économie apporte la nécessaire confiance aux entreprises pour embaucher. En progression de +3,3%, 2022 acte globalement la reconstitution des effectifs salariés d’avant crise, même si l’emploi industriel reste incomplet », selon la CCI.

Les prévisions 2023 tablent sur une croissance de +5% soutenant les intentions d’embauches qui devraient progresser de +4,1 %. Les difficultés de trésorerie, d’approvisionnement, de recrutement et l’inflation pourraient venir perturber l’activité économique du territoire.

Les perspectives des chefs d’entreprise pour l’année 2023

« Dans un contexte de tensions multiples pour les entreprises et les ménages (conflit russo-ukrainien, approvisionnements, inflation, crise énergétique et déficit de main d’œuvre), les chefs d’entreprise anticipent un ralentissement d’activité pour 2023. Tous les secteurs s’inscrivent en décélération, notamment parmi les plus dynamiques de 2022 : services aux entreprises, transports, industrie des biens intermédiaires, commerce en équipement de la personne et HCR », selon la CCI.

Malgré les incertitudes conjoncturelles, les prévisions de croissance tablent sur un développement de +5,0% en 2023, permettant un retour à la normale des niveaux d’activité en fin d’année. Cette croissance soutiendrait une nouvelle hausse de +4,1% des effectifs qui s’exercera plus particulièrement au sein des entreprises de plus de 20 salariés des services et de l’industrie.