Près de Toulouse, le festival Love Asia invite au voyage

FESTIVAL – Le festival Love Asia invite à un voyage vers l’Extrême-Orient le dimanche 23 octobre à l’espace René Cassin à Saint-Jean, près de Toulouse.

Sans prendre l’avion, le festival Love Asia invite à un voyage pour découvrir les cultures de l’Extrême-Orient. L’événement se déroule le dimanche 23 octobre de 10 heures à 18 heures, à l’espace René Cassin à Saint-Jean, à moins de trente minutes de Toulouse.

« Il permettra de découvrir ou de redécouvrir des associations japonaises, coréennes, chinoises, thaïlandaises et bien d’autres encore, à Toulouse et dans ses environs. Cet événement sera un lieu de rencontres et d’enrichissement personnel pour tous les curieux et curieuses de cultures inédites. Venez voyager avec nous dans ce petit Asie », annoncent les organisateurs. « Entre tradition et modernité, le festival Love Asia vous propose un périple poétique à travers différents horizons, langues, littératures, manga, animé, arts martiaux, n’attendez plus et venez à la rencontre de ces cultures. »

Le cinéma asiatique sera mis à l’honneur du festival. Des minis conférences seront réalisées tout au long de la journée avec la participation du public. Elles seront diffusées sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion gratuite, comme Youtube. « Nous parlerons de films japonais, coréens, chinois et sur l’émergence du cinéma thaïlandais », indiquent les organisateurs.

Voici le programme du festival Love Asia à Toulouse

10h15 : Discours de bienvenue

11 heures : Parlons cinéma asiatique

14 heures : Un peu de musique, Chantons ensemble

15 heures : Danse kpop

16h30 : Parlons Jeux vidéo

17 heures : Concours de Cosplays

18 heures : Discours de clôture du festival

Informations pratiques : festival Love Asia, dimanche 23 octobre de 10 heures à 18 heures, à l’espace René Cassin à Saint-Jean. Gratuit.