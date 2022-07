La Vadrouille, un festival champêtre en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, dans un domaine viticole de Beaumont-sur-Lèze, se tient ces 30 et 31 juillet “la Vadrouille”, un festival champêtre. Il marie concerts, ateliers, et restauration !

La Vadrouille fête sa septième édition. Crédit Photo : ©Miss Jena.

« Durant deux belles journées d’été, nous réunissons depuis sept ans maintenant les habitants des campagnes et des villes, quels que soient leurs âges, autour de plaisirs simples et universels : manger, écouter, jouer, discuter, se rencontrer… », voilà comment ses organisateurs présentent l’évènement. Le festival La Vadrouille se déroule ce week-end des 30 et 31 juillet 2022 à Beaumont-sur-Lèze, en Haute-Garonne.

Sous-titré “festival champêtre”, il prend place dans le domaine viticole de Ribonnet, à trente minutes de Toulouse. Il se présente également comme un festival ami de Convivencia, qui se déplace sur les canaux du Midi.

La programmation du festival La Vadrouille

Divers ateliers sont proposés tout au long du festival : sérigraphie, yoga, fabrication de maquillage à base de plantes, visites du domaine, “flâneries botaniques”, massages…

La musique est bien évidemment au rendez-vous du festival La Vadrouille, qui accueille en Haute-Garonne des artistes français aux genres différents.

Ce dimanche 31 juillet au soir, deux DJ sont invités : le Toulousain Brice Lee, et le duo Perpignanais Chatoune vs Marilou. La chanteuse toulousaine de pop-folk, Julii Sharp, sera également présente.

Les Knights of Mandala, un groupe francilien, viendra concilier Dub et univers geek pour un bon cocktail estival. Sont également invités à La Vadrouille les rockeurs toulousains de Marty Went Back, dont les références à “Retour vers le futur” se font en musique.

Venu de Tours, Meule rappellera des sonorités des années 70 avec ses synthés modulaires, pour offrir une expérience entre krautrock et pysché. Enfin, l’artiste franco-ghanéenne Pö, qui appartient au collectif Nyege Nyege, viendra mixer de l’Afro-house.

Note pour les gourmands : un “festin dominical” est également proposé par des restaurateurs.