Le festival Guitarensave se réinvite dans la forêt de Bouconne

Pour sa 13ème édition, le festival Guitarensave devrait accueillir 2000 personnes à Montaigut-sur-Save. Dans les têtes d’affiches du dimanche 5 juin, on retrouve notamment Norbert “Nono” Krief, le guitariste et cofondateur de Trust.

La programmation de Guitarensave prévoit quatre soirées thématiques différentes. ©Festival Guitarensave

Quatre jours, quatre ambiances. Le festival Guitarensave a proposé une programmation éclectique pour sa 13ème édition, du 1er au 5 juin 2022. Il aura lieu à Merville et à Montaigut-sur-Save, où les concerts se tiendront dans le cadre bucolique de la forêt de Bouconne. Mercredi était dédié au cinéma, avec la projection de Crock of Gold à Grenade, un film documentaire sur le chanteur du groupe irlandais The Pogues.

Le week-end est quant à lui bien réservé au concerts. Rap, hip-hop, dub et électro étaient au programme de la soirée de vendredi, à destination des jeunes. Le samedi 4 juin en revanche, c’est soirée celtique. À l’affiche, deux groupes toulousains, et un breton. Les Veygan Vampyres et Doolin’ interprèteront des musiques irlandaises, tandis que Red Cardell viendra jouer du rock celtique.

Master class de Nono au festival Guitarensave

Le guitariste français Norbert Krief, plus connu sous le surnom de Nono ou en tant que cofondateur du groupe Trust, sera présent le dimanche 5 juin. Il animera à 11h une master class de guitare dans la salle Arpège de Merville. « À ne rater sous aucun prétexte ! », avertissent les organisateurs du festival Guitarensave.

L’après-midi même, il sera l’invité du groupe Big Dez pour monter sur scène. Les musiciens parisiens, toujours entre les États-Unis d’où ils puisent leur inspiration et la scène européenne où ils écument les festivals, partageront l’affiche avec d’autres artistes blues rock. Ces dernies invités sont Cincinnati Slim, musicien américain en trio (guitare, harmonica, basse) et les lyonnais de Nico Chona & the Freshstones.

Les organisateurs ont prévu d’accueillir environ 2000 festivaliers cette année.

Plus d’informations pratiques et tarifs sur https://www.guitarensave.fr

William Bernecker