Festival 31 Notes d’été : que faire ce dimanche ?

Le festival 31 Notes d’été, organisé par le conseil départemental de Haute-Garonne, se tient du 5 au 28 août. En tout, plus de cent évènements sont prévus aux quatre coins du département. Voici ceux de ce dimanche 14 août.

Affiche : Festival 31 Notes d’été – Conseil départemental

Il fête ses 25 ans cette année. Le festival 31 Notes d’été a commencé le 5 août 2022, et se poursuit jusqu’au 28 août. Organisé par le conseil départemental de la Haute-Garonne, il est totalement gratuit.

Tous les jeudi, vendredi et dimanche soirs du mois d’août, des évènements sont organisés un peu partout dans le département : concerts, visites, expositions, spectacles… Au total, la programmation compte cent manifestations. Ce dimanche 14 août, direction Laréole ou Aurignac.

La programmation de ce dimanche au festival 31 Notes d’été

Le festival propose plusieurs visites culturelles et touristiques ce dimanche. Au choix, rendez-vous à 16h au musée de l’Aurignacien pour une visite commentée vers un abri préhistorique. Ou, au château de Laréole, pour découvrir la faune et la flore du parc et déguster des produits locaux.

Le musée propose de découvrir son exposition temporaire, “Vénus, les représentations féminines de la Préhistoire”, ou permanente, “Les collections archéologiques de l’abri préhistorique d’Aurignac”. De son côté, le château accueille une exposition photo de Jane Evely Atwood ainsi que des peintures de Lucien Vieillard.

Les artistes sont bien sûr au rendez-vous de ce festival 31 notes d’été. Radio Manfo, un duo de chansons de jazz guinguette, fera danser au château de Laréole à 11h. Il sera suivi du spectacle “Soliloques” de la compagnie Singulière, un cirque “tout terrain” (17h30).

Du côté d’Aurignac, “Les Chemins Buissonniers” proposent “Arboredanses” à 18h, une promenade qui mélange art et sciences.

Le prochain rendez-vous sera jeudi 18 août au soir, à l’Isle-en-Dodon, pour une guinguette et des concerts.