Dernière étape du festival Cœur estival, ce samedi à Boussens

Cœur estival, un festival itinérant proposant durant l’été des rendez-vous culturels en Haute-Garonne, touche à sa fin. Le dernier événement a lieu ce samedi 3 septembre 2022 à Boussens. Au programme : visites, exposition, marché, balades, spectacles, concert…

Cœur estival est une série d’évènements culturels sur le territoire Cœur de Garonne. Visuel : Festival Cœur estival.

C’est l’heure du clap de fin. Le festival Cœur estival clôture son édition 2022 ce samedi 3 septembre. Organisé par la communauté de communes Cœur de Garonne, il a proposé durant l’été plusieurs événements sur ce territoire de Haute-Garonne. Une série de rendez-vous culturels qui se sont déroulés à Saint-Elix-le-Château et Marignac-Laspeyres. Le baisser de rideau de ce samedi a lieu à Boussens.

Le programme de la dernière journée de Cœur estival

Les évènements ont pour but de valoriser le patrimoine des communes et les initiatives culturelles de leur territoire. Ce sont ainsi des rencontres entre le public, les artistes et les associations locales.

À 15h, une visite guidée emmène les promeneurs à pied sur les traces de l’histoire et du patrimoine local. Entre 15 et 18h, une exposition de peintures fait découvrir les toiles de René-Gaston Lagorre (1913-2004), peintre à l’huile. Elles représentent l’évocation de la ville, les usines, le confluent de la Garonne et du Salat ainsi que les quatre saisons. Sur le même créneau, des lectures sont faites pour les enfants à la médiathèque municipale.

Le festival Cœur estival a également invité des artistes. À 16h, Jérome Pouly, sociétaire de la Comédie-Française, interprète son spectacle “La Cuisine des auteurs”. Une découverte des liens entre de grands auteurs de la littérature française et le patrimoine gastronomique. Seul en scène, il distille des textes d’auteurs tout en cuisinant des produits locaux, dans l’échange avec les spectateurs.

Plus tard dans la soirée, “Street Soul Train” réunit des danseurs et un chanteur beatboxer pour un show musical et dansant (19h). Enfin, l’octet “Brass band New Orleans” propose à 20h un concert groove et swing. Une buvette est disponible sur place.