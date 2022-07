Concert de Michael Jones et activités sportives gratuites à Fenouillet pour les festivités du 14 juillet

La ville de Fenouillet propose un concert gratuit de Michael Jones et des activités sportives, comme du paddle, de l’aviron, du tennis ou du badminton aux abords du lac du Bocage pour fêter du 14 juillet.

Un concert de Michael Jones est proposé au lac du Bocage de Fenouillet le 14 juillet. CC Didier.andre – wikimedia commons

Une soirée inoubliable se prépare. Cette année, la ville de Fenouillet s’associe à la mairie de Lespinasse pour organiser « un 14 juillet inoubliable » au lac du Bocage. Dans la soirée, un concert sera assuré par Michael Jones, auteur du célèbre titre “Je te donne”. Depuis plus de quarante ans, le chanteur et guitariste se produit sur les scènes du monde entier et enchaîne les tournées en France, en Belgique ou encore en Suisse. Outre Goldman, l’artiste a collaboré avec les plus grands, de Johnny Hallyday à Céline Dion, en passant par Phil Collins, Joe Cocker et Hugues Aufray.

C’est à cette superbe carrière, et à toutes les personnalités croisées sur son chemin, que Michael Jones rend hommage avec sa tournée intitulée “Au tour de”. Entouré de ses musiciens, l’artiste fera découvrir ses dernières chansons et redécouvrir celles qui ont marqué son parcours musical.

Pop, rock et funk en première partie

Le groupe de musique HopÔpoP assurera la première partie du concert de Michael Jones. La chanteuse et les deux musiciens qui l’accompagnent proposent une expérience musicale qui sort de l’ordinaire grâce à un répertoire composé de chansons françaises, hispaniques et anglophones dans un style oscillant entre pop, rock, funk et variétés des années 70 à 90. Le concert débutera à 19h. Des food trucks, buvettes et vendeurs de glaces seront présents pour combler les petits creux.

Activités sportives gratuites à Fenouillet

Durant toute la journée, la ville de Fenouillet propose différentes animations. Les traditionnelles commémorations de la Fête Nationale se tiendront dès 10h30 au pied du monument aux Morts, situé devant l’hôtel de ville. Puis, le lac du Bocage ouvrira ses portes à 16h. Les différents clubs qui occupent les berges toute l’année proposeront alors des activités sportives gratuites pour les plus petits, comme les plus grands. Au programme : paddle, aviron, tennis ou encore badminton. Après les concerts, à 23h30, un feu d’artifice sera tiré au-dessus du lac pour clôturer les festivités.

Infos pratiques : Lac du Bocage, chemin du Bocage, Fenouillet. Gratuit, sans réservation.