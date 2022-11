Santé. Colomiers lance sa mutuelle municipale avec des tarifs négociés

La Ville de Colomiers propose à ses habitants et à ses travailleurs une mutuelle municipale. C’est une initiative bienvenue en période d’inflation.

La Ville de Colomiers propose à ses habitants et à ses travailleurs une mutuelle municipale avec des tarifs négociés. Photo d’illustration. CC Max Braun/Flickr

Après Toulouse, c’est au tour de Colomier de proposer une mutuelle municipale avec des tarifs négociés. Tous les habitants de la ville et les personnes qui y travaillent peuvent y prétendre, quels que soient l’âge et les revenus. Le service est opérationnel après la signature d’une convention entre la maire de la ville Karine Traval-Michelet (PS) et la Mutuelle Just en septembre. Cette dernière collabore avec 600 collectivités.

« Les dépenses de santé pèsent dans le budget des ménages », Karine Traval-Michelet

« Cette convention arrive dans un contexte national dégradé qui conforte davantage la mise en place de ce dispositif », estime Karine Traval-Michelet. « Les dépenses de santé pèsent dans le budget des ménages, ce qui conduit des foyers à ne pas recourir à certains soins. L’accès aux soins est un droit : il nous semblait donc indispensable d’être accompagnés d’un professionnel mutualiste qui partage nos valeurs, pour conclure ce partenariat. »

« Ce projet a été mené de manière participative, par le biais d’une consultation des citoyennes et des citoyens, et en lien avec la Caisse primaire d’assurance maladie pour réaliser un diagnostic du territoire. Cela nous a permis de faire un choix éclairé en ciblant précisément les besoins de la population », explique Arnaud Simion, 1er adjoint au maire, délégué aux Solidarités humaines et à la santé.

Comment adhérer à la mutuelle communale de Colomiers ?

Les adhésions sont ouvertes sur le site Internet de la Mutuelle Just. Il convient de sélectionner “je cherche une mutuelle” et de se laisser guider. Un numéro de téléphone est aussi en place : 0809 546 000. Des permanences sont également disponibles sur rendez-vous, dont une à l’Hôtel de ville.