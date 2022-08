Première édition du Summer Rugby Festival ce week-end à Colomiers

La première édition du Summer Rugby Festival a lieu ces vendredi 26 et samedi 27 août à Colomiers. Au programme : du rugby, des matchs officiels, de la musique, mais aussi un grand banquet et un concours du plus beau mulet.

La première édition du Summer Rugby Festival a lieu ce week-end au Stade Michel Bendichou à Colomiers. Celle-ci est organisée par l’agence toulousaine spécialisée dans le sport My Sport Agency. Les festivités débutent ce vendredi 26 août 2022 dès 16h avec un happy hour aminé par le DJ Azema, puis des bandas.

S’en suivra le coup de sifflet de la première rencontre de l’événement. Organisée dans le cadre de la première journée de Pro D2, elle opposera l’effectif du Colomiers Rugby à l’US Carcassonne, dès 19h30. La soirée se terminera également en musique avec le retour de Djs, comme Wallicorne et Boris & Moris.

Grand tournoi de rugby à 5 et matchs de pré-saison

Ce samedi 27 août, My Sport Agency a prévu un grand tournoi de rugby à 5, en partenariat avec le Rugby Five Tonight et la Ligue Occitanie Rugby. Deux compétitions, une féminine et une masculine, auront lieu en même temps. Le quota est limité à cent équipes. La journée débutera dès 9h30 avec les phases de qualifications, puis les phases finales auront lieu dans l’après-midi. « Les vainqueurs se verront offrir une grosse somme de free drinks », expliquent les organisateurs.

En fin de journée, un match de pré-saison opposera le Coq Léguevinois au Rugby Club Saint-Sulpice XV. Un choc entre deux clubs de fédérale 2 durant lequel les joueurs se feront leur place pour la saison à venir. De plus, des animations musicales auront lieu tout au long de la journée. Il y aura également un concours de beer pong, de déguisements et…. du plus beau mulet. Le festival se clôturera à 1h du matin, après que les DJs Matt Mendez et Bens aient mis l’ambiance.

Expériences sportives… Et culinaires

Tout au long de l’événement sportif, des foodtrucks seront présents autour du terrain central pour vous permettre de vous restaurer. Vous pourrez par exemple déguster des burgers du Tommy’s, des sandwichs napolitains de Bella Cosi, de la charcuterie de Copains comme cochons et des grillades de Papinette.

Enfin, les plus gourmands pourront assister à un “banquet des bons vivants” en milieu de journée ce samedi 27 août, permettant de réunir jusqu’à 400 personnes. « Des copains, un gueuleton de produits du terroir et du bon vin… voilà la recette du Banquet », se réjouissent les organisateurs.

Infos pratiques : Summer Rugby Festival, stade Michel Bendichou, allée de Brière, Colomiers. Pass d’entrée : de 5 à 26 euros. Billetterie en ligne. Inscription tournoi de rugby à 5 : 35 euros. Programme complet.