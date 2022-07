Le mardi à Colomiers, c’est ciné sous les étoiles et village d’été

Du 12 juillet au 23 août, la mairie de Colomiers a mis en place un village d’été tous les mardis. L’après-midi, des jeux et ateliers sont prévus pour les enfants. En soirée, place au cinéma en plein air avec une programmation familiale.

Le village d’été est organisé par les maisons citoyennes de Colomiers.

À Colomiers cet été, il y a toujours quelque chose à faire le mardi pour les familles. Du 12 juillet au 23 août, la Ville de Colomiers, avec son réseau de centres culturels de proximité (les maisons citoyennes), a mis en place un village d’été.

Il est chaque fois dans un quartier différent, et propose des ateliers et jeux pour les enfants, du cinéma en plein air pour toute la famille, et des sorties hebdomadaires.

Où retrouver le village d’été en août ?

Le village d’été de Colomiers sera le 2 août à Ramassiers, le 9 au Val d’Aran, le 16 au parc Cabirol, et le 23 au square Saint-Exupéry.

De 15h à 18h30, les enfants pourront jouer au ballon, aux jeux de sociétés, à des jeux d’eau… Des activités sportives comme du kart à pédale ou de la balle au prisonnier sont également proposées. Enfin des ateliers sport-santé et bien-être aideront à la détente et à la relaxation.

Le “Ciné sous les étoiles”, c’est à 21h. À l’affiche de ce cinéma familial en plein air : Tous en scène I (02/08), Fragile (09/08), le Loup et le Lion (16/08), et Pil (23/08).

Enfin, des sorties sont organisées mais sur inscription, au départ des maisons citoyennes. Au programme : bases de loisirs (Aqualand, Muret plage…), visites culturelles (Muséum, parc des loups…), escapades à la mer (Saint-Pierre, Narbonne), et sport, avec notamment du VTT, de l’escalade, ou encore du tir à l’arc.

Le village d’été de Colomiers est en entrée libre.