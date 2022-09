Les youtubeurs Mcfly et Carlito ont rendez-vous à Colomiers pour un concert gratuit

Les youtubeurs Mcfly et Carlito font l’ouverture de la saison culturelle de la ville de Colomiers. Ils seront en concert gratuit le 24 septembre.

Mcfly et Carlito font l’ouverture de la saison culturelle de la ville de Colomiers avec un concert gratuit le 24 septembre. Crédit : youtube.com/LeFatShow – capture d’écran

C’est une grosse annonce que fait la municipalité columérine. Les youtubeurs Mcfly et Carlito feront l’ouverture de la saison culturelle de la ville de Colomiers. Le célèbre duo sera en concert gratuit sur la place Alex-Raymond à Colomiers, près de Toulouse, samedi 24 septembre à 21 heures. Ce sera un des rendez-vous à ne pas manquer pour toute une génération.

« Le duo viendra proposer en humour et en chanson, un spectacle pop punk plein d’autodérision », annonce la municipalité de Colomiers dans un communiqué. « Nous attendons pas moins de 4 000 personnes pour ce grand concert gratuit en plein air, place Alex-Raymond ! »

Mcfly et Carlito, le duo aux sept millions d’abonnés à Colomiers

« Après la traversée de la Méditerranée, le concours d’anecdotes avec Pierre Niney et des centaines de challenges, ils réalisent leur rêve de jeunesse en passant de leur écran à la scène, pour vous faire vibrer au son de leur musique pop punk drôle et décalée ! », comme le raconte la Mairie de Colomiers.

Certaines vidéos de Mcfly et Carlito comptent plus de dix millions de visualisations. Comme le “Concours d’anecdotes avec le président de la République” qui en a 18 millions. Ou encore “On appelle des gens au hasard avec Pierre Niney” qui compte 16 millions. Et “Cinq histoires flippantes au coin du feu” avec 14 millions de vues.

Mcfly et Carlito comptent sept millions d’abonnés sur Youtube et 350 milles sur Tiktok, Les deux amis cumulent autant de followers sur leurs deux comptes Instagram et trois millions sur Twitter.

Informations pratiques : Mcfly et Carlito en concert gratuit sur la place Alex-Raymond à Colomiers samedi 24 septembre à 21 heures